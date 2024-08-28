Кофе поможет похудеть: 3 хитрости, которые позволят быстро сбросить вес

Большинство людей начинают свое утро с чашки кофе и это неудивительно, ведь этот напиток считается сильнейшим стимулятором и помогает начать день полными бодрости и энергии. Говорят также, что кофе помогает похудеть и некоторые исследования подтверждают это. За похудение отвечает основное действующее вещество кофеин, который стимулирует обмен веществ и тем самым усиливает сжигание жира. Кофеин также может увеличить метаболизм в состоянии покоя на 3-11%, что может заставить организм сжигать больше калорий. Согласно данным Augsburger Allgemeine, кофеин также может стимулировать высвобождение жирных кислот из жировой ткани. Об этом пишет Kukksi.

Но не весь кофе одинаковый – чтобы действительно похудеть с помощью кофеина, важно следовать нескольким правилам, которые помогут добиться максимального эффекта.

Выбирайте правильное время

Все зависит от того, когда именно вы употребляете напиток с кофеином — и лучше всего делать это перед тренировкой. Употребление кофе перед физической активностью может улучшить спортивные результаты и помочь сжечь больше калорий.

Пейте кофе без добавок

Некоторые люди пьют кофе с молоком, сливками или сахаром и на похудение это, конечно, не оказывает положительного влияния. Совсем наоборот, вы можете набрать еще больше, особенно если любите пить кофе с сахаром. Чтобы похудеть, обязательно следует пить только черный кофе, без каких-либо добавок.

Сочетайте кофе со сбалансированной диетой

Вам следует следить за своим энергетическим балансом, так как для похудения важно сжигать больше калорий, чем вы потребляете. Кофе сам по себе не поможет сбросить лишние килограммы, но в сочетании со сбалансированным питанием и занятиями спортом, кофе легко окажет наибольший эффект на потерю веса.