„Каждый раз иду в кровать к мужу как на гильотину. Хочу партнера, к которому будет влечение“. Что делать?

На проблему женщины отвечает логотерапевт, экзистенциальный аналитик, аккредитованный психотерапевт Татьяна Сорокина:

„Дорогая Ирина, верно ли я поняла, что ваш супруг в курсе проблемы? Что он думает по этому поводу? Как относится к вашему нежеланию и к сексу с вами в этой связи? Из письма следует, что вы уже 10 лет регулярно занимаетесь сексом с тем, к кому не испытываете желания, то есть против своей воли. Ваш муж в курсе, что занимается насилием на протяжении 10 лет? И как ему, все ли в порядке? Или он не в курсе, и это вы делаете из него насильника тем, что не сообщаете о своем нежелании и симулируете удовольствие? Или вам обоим неважно отношение к сексу, вы просто привыкли и оба не испытываете восторга?

Понимаете ли вы, что подвергаете мукам свое тело, свое здоровье и свою психику? Судя по вашему письму, вы можете прекратить эти отношения по своей воле. Тогда почему вы этого не делаете? Вы пишете, что боитесь прервать длительные отношения и не найти того, о чем мечтаете. То есть в целом вас устраивает текущая ситуация — конечно, хотелось бы лучше, но в принципе и так жить можно? Если так, то объективного смысла что-то менять наверно нет, ведь лучшее — враг хорошего, а синица в руках дороже журавля в небе. Вы так думаете? Если да, то, к сожалению, вы ничего не измените.

Ирина, пожалуйста, обратитесь за консультацией к проверенному гинекологу, расскажите свою историю — может быть, врач сможет доступно объяснить вам, почему надругательство над своим организмом — плохая идея. Также, пожалуйста, подумайте над тем, сколько лет вы еще готовы регулярно „ходить на гильотину“. Еще 10-15-20-30? Если думаете, что дальше будет легче, то боюсь вас огорчить — менопауза только усугубит ситуацию. А вопрос о том, сможете ли вы найти другого, подходящего партнера может так и остаться открытым, если не позволите себе его решить.

Дайте себе возможность быть благополучной, Ирина, и удачи вам!“