Правда ли, что есть лесные грибы опасно из-за накапливающегося в них трупного яда?

О том, что лесные грибы опасны из-за содержащегося в них трупного яда, со ссылкой на учёных и врачей регулярно пишут в СМИ, блогеры и женские журналы. Нередко авторы таких публикаций называют грибы „природным пылесосом“, буквально вытягивающим из почвы самые разнообразные вещества. В других статьях, напротив, говорится, что трупный яд не накапливается в грибах, а образуется в них уже после сбора, поэтому их необходимо съесть в первые сутки.

Трупный яд — устаревшее (но до сих пор используемое в обиходе) собирательное название веществ, которые выделяются в результате гнилостных процессов. Более корректный термин — птомаины (от греч. ptoma — „труп“). При гниении выделяются в первую очередь кадаверин и путресцин, а также спермидин, спермин, гистамин, тирамин, бета-фенилэтиламин и нейрин.

Процесс разложения начинается в первые минуты после смерти. Происходящие при этом трупные изменения обычно делят на ранние и поздние. К ранним относится высыхание, охлаждение, окоченение и появление трупных пятен. Параллельно с этими видимыми процессами начинается и клеточный аутолиз, то есть саморастворение мёртвых клеток, и именно в процессе аутолиза начинают производиться птомаины.

Уже через три часа после смерти человека в тканях мозга присутствует кадаверин и путресцин, однако их концентрации невысоки и сторонний наблюдатель не почувствует характерный гнилостный запах.

Спустя два-три дня наступает фаза поздних трупных изменений (впрочем, в зависимости от факторов окружающей среды это может произойти как раньше, так и позже). Тело раздувается из-за скопления в тканях гнилостных газов (их выделяют микроорганизмы — в первую очередь в кишечнике трупа), изменяется цвет кожи, появляется характерный запах. Во время активного разложения труп колонизируют насекомые, способствующие разрушению мягких тканей. Затем наступает фаза скелетирования, заключающаяся в распадении трупа на отдельные кости.