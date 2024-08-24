ОПРОС | В Эстонии более чем в 50% семей во время ужина запрещено пользоваться телефоном

82% родителей, принявших участие в исследовании, назвали возможность поддерживать связь главной причиной покупки телефона для своего ребенка. „Смарт-устройства помогают упростить повседневную жизнь, и это также основная причина, почему дети обычно получают телефоны, когда приходит время идти в школу. Возможность звонить, отправлять текстовые сообщения или отслеживать местонахождение своего ребенка помогает уменьшить беспокойство родителей и создает у ребенка чувство безопасности, поскольку все члены семьи находятся на расстоянии телефонного звонка“, - рассказал тренинг-менеджер Samsung Eesti Алари Пеннар.

Еще одним важным аспектом стал доступ к образовательным приложениям и сайтам: ребенок может следить за своими оценками и домашними заданиями в удобное для него время – с этим согласились 67% опрошенных. Кроме того, 54% респондентов обнаружили, что смартфон способствует социальному развитию и позволяет ребенку общаться с друзьями. 52% покупают смартфон своему ребенку, чтобы поддержать его учебу.

Чуть менее половины родителей считают, что телефон способствует развитию самостоятельности и ответственности ребенка (41%), а также смарт-устройство является популярным способом отслеживания местоположения – это назвали важным 40% опрошенных.

По словам Пеннара, каждый может настроить смартфон своего ребенка в соответствии со своими пожеланиями: „Сегодняшние технологии позволяют каждому родителю контролировать использование ребенком смартфона в соответствии с потребностями. Отслеживание местоположения – одно из замечательных решений, но с помощью приложения Google Family Link также можно установить ограничение на время использования различных приложений или заблокировать на телефоне ребенка нежелательные сайты“.