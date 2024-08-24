ОПРОС | В Эстонии более чем в 50% семей во время ужина запрещено пользоваться телефоном(1)
Проведенное по заказу Samsung исследование Norstat показало, что, хотя смартфон стал нормальной частью жизни почти каждого подростка, по-прежнему высоко ценится время, проведенное без смартфона с семьей. Телефоны детям обычно покупают только при поступлении в первый класс, а причиной покупки в основном является возможность общения с членами семьи.
82% родителей, принявших участие в исследовании, назвали возможность поддерживать связь главной причиной покупки телефона для своего ребенка. „Смарт-устройства помогают упростить повседневную жизнь, и это также основная причина, почему дети обычно получают телефоны, когда приходит время идти в школу. Возможность звонить, отправлять текстовые сообщения или отслеживать местонахождение своего ребенка помогает уменьшить беспокойство родителей и создает у ребенка чувство безопасности, поскольку все члены семьи находятся на расстоянии телефонного звонка“, - рассказал тренинг-менеджер Samsung Eesti Алари Пеннар.
Еще одним важным аспектом стал доступ к образовательным приложениям и сайтам: ребенок может следить за своими оценками и домашними заданиями в удобное для него время – с этим согласились 67% опрошенных. Кроме того, 54% респондентов обнаружили, что смартфон способствует социальному развитию и позволяет ребенку общаться с друзьями. 52% покупают смартфон своему ребенку, чтобы поддержать его учебу.
Чуть менее половины родителей считают, что телефон способствует развитию самостоятельности и ответственности ребенка (41%), а также смарт-устройство является популярным способом отслеживания местоположения – это назвали важным 40% опрошенных.
По словам Пеннара, каждый может настроить смартфон своего ребенка в соответствии со своими пожеланиями: „Сегодняшние технологии позволяют каждому родителю контролировать использование ребенком смартфона в соответствии с потребностями. Отслеживание местоположения – одно из замечательных решений, но с помощью приложения Google Family Link также можно установить ограничение на время использования различных приложений или заблокировать на телефоне ребенка нежелательные сайты“.
Помимо различных функций и приложений, помогающих контролировать использование ребенком смарт-устройств, в большинстве семей также существуют традиции для того, чтобы подростки не слишком терялись в виртуальном мире. Например, у 55% респондентов дома установлено правило, запрещающее пользоваться телефонами за обеденным столом. Чуть меньше половины родителей (49%) считают, что обязательно следует совместно проводить время вне экранов: например, организовывать семейные вечера с настольными играми или вместе гулять и наслаждаться природой.
„Смарт-устройства следует представлять ребенку, как отличный способ общения с близкими и поиска интересной информации, а при установлении границ необходимо объяснять, почему такие правила необходимы. Если такие решения принимают вместе, ребенок чувствует себя вовлеченным и соблюдает правила с большей охотой“, - отметил Пеннар.
По заказу Samsung опрос провела исследовательская фирма Norstat, в марте 2024 года опросившая 510 жителей Эстонии.