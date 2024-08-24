Интересный факт: что будет с организмом, если каждый день есть киви(3)
Киви – это не только яркий и вкусный фрукт, это очень полезный продукт для нашего здоровья. На странице Healthy To Me рассказали, как повлияет на наш организм ежедневное употребление киви.
Здоровая кожа
Киви — отличный источник витамина С. Он в свою очередь важен для производства коллагена — белка, поддерживающего упругость и эластичность кожи. Витамин С также обладает мощными антиоксидантными свойствами. Они помогают бороться со свободными радикалами, которые могут повредить клетки кожи и способствовать старению. Регулярное употребление киви может помочь уменьшить видимые признаки старения, пигментные пятна и поддерживать здоровый цвет лица.
Улучшение качества сна
Киви содержит серотонин – нейромедиатор, помогающий регулировать цикл сна. Итак, употребление киви может помочь быстрее уснуть и поддерживать глубокий сон. Это может оказаться полезным для тех, кто страдает бессонницей или нарушением сна.
Здоровье кишечника
Мягкая текстура киви и высокое содержание клетчатки способствуют нормализации работы кишечника. Клетчатка помогает улучшить перистальтику кишечника, а это помогает избежать запоров. Кроме того, киви содержит энзим актинидин, который облегчает переваривание белков и может снизить вздутие живота.
Здоровье сердца
Киви богат калием, который помогает поддерживать нормальный уровень артериального давления, снижая нагрузку на сердце и сосуды. Также в киви содержатся такие антиоксиданты, как флавоноиды. Они помогают предотвратить окисление холестерина, что может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Калий и клетчатка, содержащиеся в киви, работают вместе, чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
Включение киви в ваш рацион может стать простым и вкусным способом улучшения общего состояния здоровья и самочувствия.
Источник: ТСН