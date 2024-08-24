24.08.2024, 10:30
„Он изменял мне с 13 женщинами“. Портрет серийного изменника
ФОТО: | Shutterstock
Вы когда-нибудь состояли в отношениях с серийным изменником? Если да, то знайте, что вы не одиноки. Согласно исследованию, проведенному в 2018 году в Нидерландах, 18-25% пользователей Tinder состоят в отношениях, и около четверти из них неверны своим партнерам. Даже без статистики каждый из нас наверняка знает кого-то, кто изменял или стал жертвой измены, пишет Delfi Life.
Существует много разных причин, по которым нарушается доверие в паре. Некоторые люди изменяют, потому что считают, что партнер недостаточно их ценит, а иногда это происходит из-за сексуальной неудовлетворенности или из-за отсутствия романтики.
Уже заказано?