Безопасно ли спать со смарт-часами на руке?
Литиевый аккумулятор является источником питания для различных устройств, которыми мы пользуемся каждый день, в том числе для многих смарт-часов. Время от времени СМИ пишут о взрывающихся телефонах, ноутбуках и электросамокатах, в связи с чем может возникнуть вопрос, безопасны ли смарт-часы и их аккумуляторы.
„Пожаров, вызванных зарядками и аккумуляторами телефонов, вспоминается сразу несколько, а что касается смарт-часов, таких пожаров у наших клиентов в последние годы не происходило“, – успокаивает руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
Можно ли тогда оставлять смарт-часы заряжаться всю ночь и полностью ли безопасны их аккумуляторы? Администратор Iproff Кевин Эйхенберг и заведующий Hoolduskeskus Каспар Онкель рассказывают о смарт-часах подробнее.
Почему часы нуждаются в ремонте?
Iproff занимается ремонтом устройств Apple уже почти семь лет, из них последние пять – в том числе Apple Watch. По словам Эйхенберга, часто часы нуждаются в ремонте из-за длительного использования: например, возникает необходимость заменить аккумулятор или поменять/отполировать экран.
В большинстве случаев проблему, связанную с механикой или программным обеспечением, удается решить, но порой это невозможно. Специалист приводит пару примеров: „Экран Apple Watch полностью отделился от рамы. Часы были открыты, внутрь попала вода. Материнская плата повредилась, часы было невозможно отремонтировать“.
Другой пример – когда серфингист отправился со смарт-часами ловить волны. „Часы не выдержали воздействия соленой воды, уплотнитель вышел из строя. Из-за соленой воды вся внутренняя электроника корродировала, часы не подлежали ремонту“, – рассказал Эйхенберг.
Когда смарт-часы точно нуждаются в ремонте?
Треснутый или сломанный экран. Если на экране есть видимые повреждения или трещины, опасность может возникнуть в результате отделения осколка стекла.
Вздувшийся или деформированный корпус. Если корпус смарт-часов выглядит вздувшимся или деформированным, это может говорить о проблемах с аккумулятором. Вздувшийся аккумулятор может представлять опасность и требует незамедлительного внимания.
Проблемы с функциональностью часов. Например, устройство не включается, не заряжается или не работает сенсорный экран. Это может говорить о внутренней поломке или проблемах с деталями.
Устройство стало непривычно теплым. Если смарт-часы становятся горячее, чем обычно, это может говорить о проблемах с аккумулятором или другими деталями, что потенциально может быть опасным.
С точки зрения безопасности самая опасная ситуация – разбившееся стекло, которое может вызвать травмы. Разбитое стекло почти всегда можно заменить.
Источник: iProff
Могут ли смарт-часы быть потенциально пожароопасными?
Как и все устройства, работающие от аккумулятора, потенциально пожароопасны и смарт-часы. „Вздувшийся или перегревшийся аккумулятор – главные факторы риска, – подчеркнул Эйхенберг. – Если вы заметили, что устройство вздулось или повреждено водой или же появились какие-либо другие дефекты, на всякий случай лучше отнести его к специалисту, чтобы гарантировать безопасность и хорошее состояние прибора“.
Как отметил Эйхенберг, большая проблема в том, что не все пользователи читают инструкцию по эксплуатации смарт-часов и соблюдают приведенные в ней рекомендации. Это может сократить срок службы устройства или подвергнуть владельца часов опасности.
Совершенно точно нельзя идти в воду со смарт-часами, которые для этого не предназначены, или пользоваться ими на большей глубине, чем указал производитель. „Также нельзя пользоваться смарт-часами в ванне или душе с мыльной водой. Кроме того, следует избегать экстремальных температур, как высоких, так и низких. Все это влияет на работу аккумулятора и электроники, а также на срок службы“, – посоветовал Эйхенберг.
Безопасно ли спать со смарт-часами на руке?
С помощью смарт-часов можно анализировать различные показатели здоровья, в том числе, например, качество ночного сна. Но безопасно ли спать со смарт-часами на руке?
Заведующий Hoolduskeskus Каспар Онкель отметил, что если ночные данные ценны для вас, вам удобно спать в смарт-часах и они в хорошем состоянии, то в этом нет ничего плохого. Но обязательно следует убедиться, что аккумулятор часов не вздулся, а на экране нет трещин.
Что касается зарядки смарт-часов, Онкель подчеркнул, что необходимо всегда пользоваться оригинальными аксессуарами и в случае повреждений сразу менять их. „Как и в случае любого другого электроприбора, во время зарядки лучше не оставлять устройство без присмотра надолго, – сказал он, имея в виду, что при возможности часы лучше заряжать днем. – Кроме того, смарт-часы нельзя заряжать во влажной среде или в месте, окруженном легковоспламеняющимися веществами или предметами“.
Советы, как улучшить работу аккумулятора смарт-часов
Отключите ненужные уведомления. Каждое отправленное на смарт-часы уведомление сажает его аккумулятор.
Проверьте уровень яркости экрана. Если у часов есть датчик света, можно настроить часы так, чтобы яркость экрана регулировалась автоматически.
Отключите функции „голосовой помощник“ и т. п.
Используйте режим экономии энергии. Некоторые смарт-часы имеют режим экономии энергии, который автоматически оптимизирует работу устройства, чтобы расходовать меньше энергии. Этот режим может существенно увеличить срок службы аккумулятора.
Потребность в сети мобильной связи. Если вы пользуетесь услугой MultiSIM (eSIM), подумайте, действительно ли часы должны быть постоянно подключены к сети мобильной связи. При повседневном использовании часов для передачи данных вместо мобильной связи можно использовать Bluetooth, что существенно увеличит время работы аккумулятора.