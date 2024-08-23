Безопасно ли спать со смарт-часами на руке?

Устройство стало непривычно теплым . Если смарт-часы становятся горячее, чем обычно, это может говорить о проблемах с аккумулятором или другими деталями, что потенциально может быть опасным.

Проблемы с функциональностью часов . Например, устройство не включается, не заряжается или не работает сенсорный экран. Это может говорить о внутренней поломке или проблемах с деталями.

Вздувшийся или деформированный корпус . Если корпус смарт-часов выглядит вздувшимся или деформированным, это может говорить о проблемах с аккумулятором. Вздувшийся аккумулятор может представлять опасность и требует незамедлительного внимания.

Треснутый или сломанный экран . Если на экране есть видимые повреждения или трещины, опасность может возникнуть в результате отделения осколка стекла.

Другой пример – когда серфингист отправился со смарт-часами ловить волны. „Часы не выдержали воздействия соленой воды, уплотнитель вышел из строя. Из-за соленой воды вся внутренняя электроника корродировала, часы не подлежали ремонту“, – рассказал Эйхенберг.

В большинстве случаев проблему, связанную с механикой или программным обеспечением, удается решить, но порой это невозможно. Специалист приводит пару примеров: „Экран Apple Watch полностью отделился от рамы. Часы были открыты, внутрь попала вода. Материнская плата повредилась, часы было невозможно отремонтировать“.

Iproff занимается ремонтом устройств Apple уже почти семь лет, из них последние пять – в том числе Apple Watch. По словам Эйхенберга, часто часы нуждаются в ремонте из-за длительного использования: например, возникает необходимость заменить аккумулятор или поменять/отполировать экран.

Можно ли тогда оставлять смарт-часы заряжаться всю ночь и полностью ли безопасны их аккумуляторы? Администратор Iproff Кевин Эйхенберг и заведующий Hoolduskeskus Каспар Онкель рассказывают о смарт-часах подробнее.

„Пожаров, вызванных зарядками и аккумуляторами телефонов, вспоминается сразу несколько, а что касается смарт-часов, таких пожаров у наших клиентов в последние годы не происходило“, – успокаивает руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

С точки зрения безопасности самая опасная ситуация – разбившееся стекло, которое может вызвать травмы. Разбитое стекло почти всегда можно заменить.

Источник: iProff

Могут ли смарт-часы быть потенциально пожароопасными?

Как и все устройства, работающие от аккумулятора, потенциально пожароопасны и смарт-часы. „Вздувшийся или перегревшийся аккумулятор – главные факторы риска, – подчеркнул Эйхенберг. – Если вы заметили, что устройство вздулось или повреждено водой или же появились какие-либо другие дефекты, на всякий случай лучше отнести его к специалисту, чтобы гарантировать безопасность и хорошее состояние прибора“.

Как отметил Эйхенберг, большая проблема в том, что не все пользователи читают инструкцию по эксплуатации смарт-часов и соблюдают приведенные в ней рекомендации. Это может сократить срок службы устройства или подвергнуть владельца часов опасности.

Совершенно точно нельзя идти в воду со смарт-часами, которые для этого не предназначены, или пользоваться ими на большей глубине, чем указал производитель. „Также нельзя пользоваться смарт-часами в ванне или душе с мыльной водой. Кроме того, следует избегать экстремальных температур, как высоких, так и низких. Все это влияет на работу аккумулятора и электроники, а также на срок службы“, – посоветовал Эйхенберг.

Безопасно ли спать со смарт-часами на руке?

С помощью смарт-часов можно анализировать различные показатели здоровья, в том числе, например, качество ночного сна. Но безопасно ли спать со смарт-часами на руке?

Заведующий Hoolduskeskus Каспар Онкель отметил, что если ночные данные ценны для вас, вам удобно спать в смарт-часах и они в хорошем состоянии, то в этом нет ничего плохого. Но обязательно следует убедиться, что аккумулятор часов не вздулся, а на экране нет трещин.