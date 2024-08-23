Как изобрели гетеросексуальность и гомосексуальность? Докторант ТУ: оба термина обозначали сексуальные отклонения от нормы

Во второй половине XIX века сфера сексологии претерпела бурные изменения: впервые в немецком языке появились слова „Homosexualität“ (гомосексуальность) и „Heterosexualität“ (гетеросексуальность), при чем оба термина обозначали сексуальные отклонения от нормы. Если слово „гомосексуальность“ использовалось для обозначения сексуальных отношений между людьми одного пола, то „гетеросексуальность“ - для обозначения полового акта между мужчиной и женщиной исключительно с целью получения удовольствия, а не для деторождения, что было социальной нормой того времени.

Лексика по темам ЛГБТ+ в эстонском языке в основном заимствована и пришла в эстонскую культуру поздно. Такие слова, как „гей“ и „лесбиянка“, вошли в широкий обиход в конце 1980-х годов во время работы по профилактике СПИДа, в то время как в английском, немецком и других языках местные варианты были в ходу уже в 1960-х годах. В советское время для обозначения гомосексуальных людей использовалась лексика дисциплинарного порядка или термины психиатрии. Например, использовалось слово „гомосексуализм“, которое сейчас заменено на „гомосексуальность“. Сегодня же чаще используются термины, обозначающие сексуальную идентичность, такие как „гей“ и „лесбиянка“, или более специфические прилагательные, такие как „гомосексуальный“, „бисексуальный“, „асексуальный“ и т. д.

Рост употребления слов, связанных с трансгендерами, со второй половины 2010-х годов свидетельствует о растущей осведомленности общества. В английском языке прилагательное „transgender“ приобрело свое современное значение в 1990-х годах, в то время как в эстонском языке слово „трансгендер“ прижилось только в конце 2000-х годов. До этого использовались термины из области медицины, такие как „транссексуализм“ и „гермафродитизм“.