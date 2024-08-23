Как изобрели гетеросексуальность и гомосексуальность? Докторант ТУ: оба термина обозначали сексуальные отклонения от нормы
Словарь гендерных и сексуальных понятий постоянно менялся на протяжении истории, отражая общественные изменения и представления, рассказывает младший научный сотрудник Института эстонского и общего языкознания Тартуского университета Аэт Куузик в эфире Vikerraadio.
Во второй половине XIX века сфера сексологии претерпела бурные изменения: впервые в немецком языке появились слова „Homosexualität“ (гомосексуальность) и „Heterosexualität“ (гетеросексуальность), при чем оба термина обозначали сексуальные отклонения от нормы. Если слово „гомосексуальность“ использовалось для обозначения сексуальных отношений между людьми одного пола, то „гетеросексуальность“ - для обозначения полового акта между мужчиной и женщиной исключительно с целью получения удовольствия, а не для деторождения, что было социальной нормой того времени.
Лексика по темам ЛГБТ+ в эстонском языке в основном заимствована и пришла в эстонскую культуру поздно. Такие слова, как „гей“ и „лесбиянка“, вошли в широкий обиход в конце 1980-х годов во время работы по профилактике СПИДа, в то время как в английском, немецком и других языках местные варианты были в ходу уже в 1960-х годах. В советское время для обозначения гомосексуальных людей использовалась лексика дисциплинарного порядка или термины психиатрии. Например, использовалось слово „гомосексуализм“, которое сейчас заменено на „гомосексуальность“. Сегодня же чаще используются термины, обозначающие сексуальную идентичность, такие как „гей“ и „лесбиянка“, или более специфические прилагательные, такие как „гомосексуальный“, „бисексуальный“, „асексуальный“ и т. д.
Рост употребления слов, связанных с трансгендерами, со второй половины 2010-х годов свидетельствует о растущей осведомленности общества. В английском языке прилагательное „transgender“ приобрело свое современное значение в 1990-х годах, в то время как в эстонском языке слово „трансгендер“ прижилось только в конце 2000-х годов. До этого использовались термины из области медицины, такие как „транссексуализм“ и „гермафродитизм“.
Людей с отклонениями в половой принадлежности, отличающимися от анатомического стандарта, сегодня называют интерсексуалами. В Эстонии в период между двумя мировыми войнами и в советское время интерсексуалов называли „гермафродитами“ или „андрогинами“. Об улучшении знаний современного общества можно судить по тому, что в то время эти же слова использовались для обозначения гомосексуалистов или людей, которые одеваются не так, как принято.
Но какие слова, связанные с гендером и сексуальностью, являются совершенно новыми? Например, за последние десять лет в эстонском языке появились слова „небинарный“ и „квир“, которые используются для описания гендерного опыта, взглядов и самовыражения, для которых существующих слов, таких как „женщина“ и „мужчина“ или „женский“ и „мужской“, оказалось недостаточно.
В самом начале я сказала, что язык отражает изменения в обществе, но на самом деле язык также помогает создавать эти изменения. Язык может сформировать мир, в котором люди уважают друг друга, поэтому стоит бережно относиться к словам.