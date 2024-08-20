Комариный апокалипсис. Почему так чешутся укусы и чем действительно эффективно защищаться от кровососов

Почему для некоторых укусы этих насекомых нестерпимы и какие средства действительно помогают эффективно противостоять их атакам, Delfi Life рассказали инфектолог Байба Розентале и энтомолог Угис Питеранс.

Профессор Рижского университета Страдиня и глава Латвийского центра инфектологии Байба Розентале отмечает, что у людей разная чувствительность, как и разный болевой порог. У кого-то он выше, у кого-то ниже - и это не хорошо и не плохо. Это просто факт.

Однако следует быть более осторожным, когда речь идет о защите от комаров маленьких детей. У них „в ответ могут выделяться биологически активные вещества, также может быть задействован аллергический компонент“. В этом случае врач рекомендует безрецептурный антигистаминный препарат, который должен быть в домашней аптечке.

Но это уже борьба с последствиями. А как уберечься от комаров? Старший энтомолог Музея природы Угис Питеранс когда-то считал, что средства от комаров - это лишние и ненужные хлопоты. Но весна 2010 года разрушила его убеждения. Какие же средства действительно работают?

„Заходим в туристический магазин и просим самое свирепое средство. Это то, что сработает“, - говорит Питеранс и рекомендует обращать внимание на процент содержания активного вещества ДЭТА (DEET). Он также отмечает, что исследования не показывают какого-либо вреда для человека при наружном применении.

„Разумеется, не следует его пить, - добавляет энтомолог. - Именно поэтому продукты с высоким содержанием ДЭТА не должны использоваться детьми без присмотра родителей“.