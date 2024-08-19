Секс, экзорцизм, лоботомия: страшная история лечения истерии у женщин(1)
В мировой истории была болезнь, которую диагностировали исключительно женщинам, — истерия. Она долгое время делила трон с другой „женской“ болезнью, мигренью, но сегодня стало ясно, что от обоих этих недугов могут страдать и мужчины. Более того, теперь медицина не ставит клеймо истерии на все женские проблемы, которые причиняют дискомфорт и мужчинам или труднообъяснимы. Этот диагноз был полностью исключен из американского Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам и современных классификаций психических расстройств, пишет Delfi Life.
Само название „истерия“ имеет гендерную специфику и происходит от греческого слова hystera (матка), поэтому по умолчанию понятно, что те, у кого ее нет, страдать от этой болезни не могут. Какое отношение матка имеет к истерии? По мнению древних врачей и мыслителей, самое непосредственное. Странное, необъяснимое поведение женщин было якобы вызвано „блуждающей“ и „беспокойной“ маткой.