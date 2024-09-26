ВИДЕО | Какие цветы выбрать, чтобы скрасить дождливые дни и вялость духа? Рассказывает флорист из Таллинна

„Я бы сказала что букет сезонных цветов, наверное, бело-зеленая гамма подойдет к любому поводу“, - описала флорист универсальный букет на любой вкус и праздник.

Флорист призывает выбирать сезонные цветы: „То есть букет из роз, например, я бы не назвала универсальным - есть очень много людей, которые не любят розы и не хотят их получать. А букет разных цветов в сдержанный гамме - самое подходящее“.

Чтобы букет радовал глаза на протяжении долгого времени, Мартынова дала пару советов: „Если клиент говорит, что он пойдет в соседний дом, то, конечно, мы не ставим букет в воду. Но если нести букет больше, чем 10-15 минут, то лучше поставить цветы в воду. Тогда они чувствуют себя комфортно, и тогда, приходя домой, переставляя букет в вазу, его не нужно снова подрезать.“

Однако если вы купили букет и вам не поставили его в воду, то нужно прийти домой и обязательно подрезать цветы секатором.

„Как только вода становится мутной, ее нужно поменять. Если это случилось через 3 часа, то можно поменять и через 3 часа. Если это случилось через 3 дня, то это абсолютно нормально. Для цветов важно подрезать их примерно тоже раз в 2-3 дня.“

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Также флорист призывает вдохновляться природой: „Условно, это любая ваша прогулка, например, если мы пошли в лес, то из леса можно принести зимой какие-то хвойные ветки, осенью можно принести шиповник“, - делает она акцент. - “Потому что цветы из Голландии специально выращивают ровными. Вместо этого могут быть как раз более кривые ветки, плюс купить акцентов в цветочном магазине и тогда получится красивая композиция которая практически полностью как бы из леса“.