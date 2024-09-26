ВИДЕО | Какие цветы выбрать, чтобы скрасить дождливые дни и поднять себе настроение? Рассказывает флорист из Таллинна

„Я бы сказала что букет сезонных цветов и, наверное, бело-зеленая гамма подойдет к любому поводу“, - описала флорист универсальный букет на любой вкус и праздник.

Флорист призывает выбирать сезонные цветы: „То есть букет из роз, например, я бы не назвала универсальным - есть очень много людей, которые не любят розы и не хотят их получать. А букет из разных цветов в сдержанной гамме - самое подходящее“.

Рита Мартынова также дала пару советов, как ухаживать за букетом, чтобы он радовал глаз на протяжении долгого времени: „Если клиент говорит, что он пойдет в соседний дом, то, конечно, мы не ставим букет в воду. Но если предстоит нести букет дольше, чем 10-15 минут, то лучше поставить цветы в воду. Тогда они чувствуют себя комфортно, и, придя домой, прежде чем переставить букет в вазу, его не нужно снова подрезать“.

Однако если вы купили букет и вам не поставили его в воду, то нужно прийти домой и обязательно подрезать цветы секатором.

„Как только вода становится мутной, ее нужно поменять. Если это случилось через 3 часа, то можно поменять и через 3 часа. Если это случилось через 3 дня, то это абсолютно нормально. Для цветов важно, чтобы их подрезали тоже примерно раз в 2-3 дня.“

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Также флорист призывает при составлении сезонных композиций вдохновляться природой: „Условно, это любая ваша прогулка, например, если вы пошли в лес, то из леса можно принести зимой какие-то хвойные ветки, осенью можно принести шиповник, - рассказывает Рита Мартынова. - Потому что цветы из Голландии специально выращивают ровными. Вместо этого можно как раз использовать более кривые ветки, плюс купить акцентов в цветочном магазине и тогда получится красивая композиция, которая будет в целом выглядеть так, как будто полностью принесена домой из леса“.