Зачем они это делают? Шесть женщин откровенно рассказывают об имитации оргазма

Неужели природа наделила женщин особенными трудностями в достижении оргазма? Ласмане с этим не согласна: „Не стоит говорить, что женщинам его труднее достичь. Если нажимать на правильные „кнопочки“, то никаких проблем не будет. Возможно, мужчина насмотрелся порнофильмов, а женщина ему ничего не объяснила. В итоге он истязает клитор, а женщина не испытывает оргазма, думая, что с ней что-то не так. На самом деле все в порядке, просто нажимаются не те кнопки!“.

Почему женщины с древних времен имитируют оргазм? „Во-первых, за этим стоит идея о том, что мужчину нужно как-то удержать, чтобы он не интересовался другими и не отдавал им своих добытых мамонтов. Во-вторых, большую роль играет поп-культура. Как давно женщины узнали, что есть такая вещь, как оргазм? Прошло только лет 100! Раньше такого понятия не существовало. Если посмотреть на такое ответвление поп-культуры, как порно, то в старых фильмах показывали, что мужчина — это главное, и важно, чтобы ему было хорошо“.