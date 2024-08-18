Зачем они это делают? Шесть женщин откровенно рассказывают об имитации оргазма
„Музыканты учатся владеть инструментами, чтобы создавать прекрасную музыку, так и с достижением оргазма“, — говорит секс-эксперт Рита Ласмане. Она считает, что ситуация с имитацией оргазма немного изменилась — женщины стали более осознанными. Если раньше, чтобы удержать мужчину, нужно было имитировать и преувеличивать удовольствие, то теперь? Анонимные истории читательниц Delfi открывают суровую правду: почти все хотя бы раз в жизни имитировали оргазм.
Неужели природа наделила женщин особенными трудностями в достижении оргазма? Ласмане с этим не согласна: „Не стоит говорить, что женщинам его труднее достичь. Если нажимать на правильные „кнопочки“, то никаких проблем не будет. Возможно, мужчина насмотрелся порнофильмов, а женщина ему ничего не объяснила. В итоге он истязает клитор, а женщина не испытывает оргазма, думая, что с ней что-то не так. На самом деле все в порядке, просто нажимаются не те кнопки!“.