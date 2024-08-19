Какие продукты выбирают жители Эстонии: анализ продовольственных предпочтений
Приближается День восстановления независимости, и жители Эстонии готовятся к празднованию. Мы тоже с нетерпением ждем праздника, и в преддверии этого важного дня нам захотелось узнать чуточку больше о жителях Эстонии – что они чаще всего покупают в продуктовом магазине. Читайте о том, какие продукты предпочитают покупать жители нашей страны.
Maxima публикует свежую статистику по покупкам (собранную за период с января по июль) и приводит ТОП-15 самых продаваемых продуктов питания. В целях конфиденциальности информации мы не стали указывать торговые марки продуктов, а приводим только названия товаров. Итак, что же интересного кладут жители Эстонии в свою продуктовую корзину?
Перед вами ТОП-15 самых продаваемых продуктов
Молоко, 1 л (в пакете)
Бананы
Пончики с вареньем, 60 г
Сметана 20 %, 500 г
Яйца, размер М
Пиво, 500 мл (в банке)
Сахар, 1 кг
Картофель (на развес)
Арбузы
Яблоки
Кофейные сливки 10 %
Сливочное масло 82 %
Глазированные сырки
Столовая вода, газированная, 1,5 л
Морковь (на развес)
Какие выводы можно сделать о потребительской корзине жителей Эстонии?
Во-первых, можно отметить особую любовь жителей Эстонии к молочным продуктам. Они составляют значительную часть потребительской корзины – 34 % от общего числа продуктов. Во-вторых, значительное место в корзине занимают свежие продукты – 28 %. Среди них наибольшим спросом пользуются бананы. Также востребованы традиционные для Эстонии продукты, такие как картофель. Интересно, что в число популярных фруктов вошли арбузы и яблоки. На удивление на первом месте среди кондитерских изделий находятся пончики с вареньем – на протяжении многих лет они были одним из самых популярных товаров Maxima в категории выпечки. Продукт получил множество положительных отзывов от покупателей, и, как видите, это подтверждается и статистикой. Сюрпризом для нас оказалось и пиво, занявшее шестое место – как видим, люди довольно часто покупают баночное пиво, у постоянных покупателей этот продукт занимает важное место в их списке.
Рассмотрим по категориям, какие продукты в этом году покупали больше, чем в прошло
Как показал высокий рейтинг пончиков с вареньем, сравнение по категориям демонстрирует, что продажи выпечки в этом году значительно выросли – чуть более чем на 10 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, это довольно большой рост среди всех категорий. Если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что люди стали больше покупать выпечку типа пончиков – ее продажи выросли более чем на 100 %. Однако здесь сказываются и особенности торговли, влияющие на статистику: промоакции и расширение ассортимента. С другой стороны, снизилось потребление обычной булки, люди стали отдавать предпочтение другим хлебобулочным изделиям.
Еще одно неожиданное открытие: продажи прохладительных напитков выросли чуть более чем на 10 %, что опять же является довольно большим ростом. Если изучить, что именно вызвало такой рост, то мы увидим, что это изотонические и энергетические напитки. Интересный факт: энергетические напитки покупаются почти в таком же количестве, как и простая негазированная вода. Раз уж мы заговорили о воде, то отметим, что газированной воды покупается в два раза больше, чем обычной бутилированной.
В категории свежего мяса бесспорным фаворитом по-прежнему остается свиной фарш – это самый популярный мясной продукт. Что касается общего потребления мяса, то можно заметить, что люди стали отдавать предпочтение куриному мясу (куриным окорочкам, бедрам и т. д.), чем свинине или говядине.
Интересный тренд наблюдается и в категории свежих овощей. Несмотря на снижение продаж более дорогих продуктов, таких как авокадо, манго, малина и другие, значительный рост демонстрируют брокколи и арбузы: их продажи выросли чуть более чем на 20 %.
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