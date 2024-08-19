Какие продукты выбирают жители Эстонии: анализ продовольственных предпочтений

Maxima публикует свежую статистику по покупкам (собранную за период с января по июль) и приводит ТОП-15 самых продаваемых продуктов питания. В целях конфиденциальности информации мы не стали указывать торговые марки продуктов, а приводим только названия товаров. Итак, что же интересного кладут жители Эстонии в свою продуктовую корзину?

Перед вами ТОП-15 самых продаваемых продуктов

Молоко, 1 л (в пакете) Бананы Пончики с вареньем, 60 г Сметана 20 %, 500 г Яйца, размер М Пиво, 500 мл (в банке) Сахар, 1 кг Картофель (на развес) Арбузы Яблоки Кофейные сливки 10 % Сливочное масло 82 % Глазированные сырки Столовая вода, газированная, 1,5 л Морковь (на развес)

Какие выводы можно сделать о потребительской корзине жителей Эстонии?

Во-первых, можно отметить особую любовь жителей Эстонии к молочным продуктам. Они составляют значительную часть потребительской корзины – 34 % от общего числа продуктов. Во-вторых, значительное место в корзине занимают свежие продукты – 28 %. Среди них наибольшим спросом пользуются бананы. Также востребованы традиционные для Эстонии продукты, такие как картофель. Интересно, что в число популярных фруктов вошли арбузы и яблоки. На удивление на первом месте среди кондитерских изделий находятся пончики с вареньем – на протяжении многих лет они были одним из самых популярных товаров Maxima в категории выпечки. Продукт получил множество положительных отзывов от покупателей, и, как видите, это подтверждается и статистикой. Сюрпризом для нас оказалось и пиво, занявшее шестое место – как видим, люди довольно часто покупают баночное пиво, у постоянных покупателей этот продукт занимает важное место в их списке.

Рассмотрим по категориям, какие продукты в этом году покупали больше, чем в прошло