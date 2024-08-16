Как сориентироваться в мире БДСМ: какую роль выбрать и как понять, что она вам подходит

Среди используемых видов чаще всего названы такие: шлепки (17%), бандаж (12%), использование масок или повязки на глаза (11 %), укусы (11%), использование наручников (11%) и словесное унижение (8%). Наиболее интенсивные виды практик, о которых спрашивалось в этом исследовании (например, резание, поражение электрическим током и пирсинг), вместе составили всего 2% всех садомазохистских действий. Доктор отмечает, что данное исследование повторяет данные подобных исследований, проводимых коллегами.

Доктор социальной психологии Университета Пердью Джастин Лемиллер провел исследование среди читателей своего блога. 50% респондентов в своих ответах заявили об опыте садизма, а 51% – об опыте мазохизма. При этом большинство из отвечавших указали, что боль была умеренно интенсивной и совсем неинтенсивной (62%), в то время как 26% назвали боль несколько интенсивной, и лишь 1% описали ее как чрезвычайно интенсивную.

Если вы боитесь, что, как только вы прикоснетесь к БДСМ-культуре, зло вырвется наружу и вы обнаружите себя в мире запредельной боли и унижения, мы вместе с исследователями вас разочаруем: судя по статистике, вы, скорее всего, ограничитесь „лайтовыми“ практиками.

в настоящее время вы находитесь в состоянии острого или затяжного стресса;

в вашем детстве над вами совершали насилие сексуального характера или регулярное физическое и/или психологическое насилие;

Если вы еще не участвовали и даже не пытались практиковать БДСМ, то, пока вы не начали фантазировать, важно взять на себя ответственность и осознать, что вам нежелательно заниматься практиками самостоятельно, без помощи имеющих соответствующий опыт специалистов, если:

Аббревиатура БДСМ имеет следующую расшифровку: БД – бандаж и дисциплина; ДС – доминант и сабмиссив (господство и подчинение); СМ – садомазохизм. Таким образом, БДСМ – это психосексуальные практики, основанные на обмене властью и связанные с лишением подвижности, причинением боли и унижением. От агрессивных и преступных действий данные практики отличаются тем, что все игры добровольны, и решающую роль имеет договор между участниками данных практик.

1. Ощущение, что человек всегда был в БДСМ и не может объяснить почему. Некоторые люди рассказывали, что, когда были детьми, развлекали себя, например, завязывая себе глаза, им нравилось быть связанными, они фантазировали о порке и т.д. Эти люди чувствовали, что они просто „рождены“ для БДСМ.

Внутренние мотивы глубоко уходят корнями в личную историю человека. Эти причины характеризуют влечение к БДСМ как черту, предрасположенность, ориентацию или идентичность. К таким причинам отнесли:

Возможно, результаты исследования, опубликованного в Journal of Sex Research, помогут вам осознать свои личные предпосылки к практикам. Исследователи выделили две широкие категории мотивов: внешние и внутренние.

4. Голландские исследователи предложили стандартные личностные тесты 902 практикующим БДСМ и 434 участникам контрольной группы. Первые показали себя менее невротичными, более осознанными, более экстравертными, более открытыми для нового опыта, менее чувствительными к отвержению и демонстрировали более субъективное благополучие. Причем более психически здоровыми оказались доминирующие, за ними следовали сабмиссивы (занимающие подчиненную роль), и на последнем месте – участники с „нормальной“ сексуальностью из контрольной группы.

3. Ученые из Университета Иллинойса взяли пробы слюны у 58 участников до и после БДСМ-сцен и выяснили, что их уровень кортизола значительно снизился. Это исследование показывает, что БДСМ-практики способствуют снижению стресса.

2. Австралийские исследователи опросили 19370 жителей Австралии от 16 до 50 лет. Среди 2,2% мужчин и 1,3% женщин, практикующих БДСМ, все оказались психически здоровыми и не сообщили о несоразмерном опыте сексуального насилия или каких-либо сексуальных травм в детстве.

1. Исследование, проводимое в Лос-Анжелесе среди практикующих БДСМ, показало, что эти люди психически здоровы.

В 1905 году Зигмунд Фрейд назвал садомазохизм признаком тяжелого невроза. А уже в 2013 году Американская психиатрическая ассоциация удалила садизм и мазохизм из списка психических заболеваний в ДСМ-5 (Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам), и этому предшествовали сотни исследований, вот некоторые из них:

2. Осознание, что это было чем-то, чем человек всегда увлекался, но либо скрывал, либо отрицал это до определенного момента. Лишь немногие респонденты сообщили об этой причине.

3. БДСМ как поиск баланса или преодоление психологического стресса. Для людей из этой группы их личная история и уникальная структура психики подтолкнула их к БДСМ как к форме самолечения или терапии. Среди прочих были такие ответы: „Эндорфины от постоянной боли помогают справиться с биполярностью“.

Внешние мотивы характеризуют БДСМ как нечто усвоенное или как реакцию на какой-то жизненный опыт, среди них выделяются такие:

1. Реакция на сексуальное насилие, перенесенное в детстве.

2. Ответ психики на дисциплинарное взыскание со стороны родителей. Чаще всего опрошенные говорили о порке с использованием какого-либо предмета, например, ремня – в итоге развилась тяга к наказанию в виде порки.

3. Позитивно подкрепленное поведение в раннем возрасте. Это возможно, если элементы, применяемые в БДСМ-играх, сочетались с каким-то удовольствием. Например: „Я всегда просил соседа связать меня, играя в ковбоя, и это было очень увлекательно“.

4. Сексуальный опыт в зрелом возрасте. Например: „Я совсем недавно познакомился с садистом, и он познакомил меня с БДСМ“.

5. Использование БДСМ для борьбы с болезненным хроническим заболеванием. Всего два участника сообщили об этой мотивации.

Это исследование говорит о том, что к интересу людей к БДСМ практикам приводит очень разнообразный набор факторов, как „врожденных“, так и приобретенных в процессе жизни. И это расходится с популярным стереотипом о том, что БДСМ по своей сути уходит корнями в некую личную травму. Это далеко не самая распространенная причина.