ЭКСПЕРИМЕНТ | Первоклассники против родителей: Кто лучше знает, что нужно для учебного года?

В ходе эксперимента детям и мамам предложили выбрать в Maxima необходимые школьные принадлежности из предоставленного списка. В список покупок вошли ранец, пенал, дневник, тетрадь в клетку и линейку, набор карандашей, ластик, гуашь, один предмет одежды для школы и один нужный для школы предмет на свой выбор.

Первыми отправились выбирать товары дети. Они выбрали красочные тетрадки, дневники и другие предметы с мультяшными героями, которые, конечно же, нравятся ребятишкам. Выбор мам отличался практичностью, хотя были учтены и интересы детей. И ребята, и мамы сделали свой выбор быстро и уверенно.

В конце эксперимента мы попросили будущих первоклашек оценить школьные принадлежности и одежду, которые выбрали их мамы. Так каким же был результат? Хотя поначалу можно было подумать, что ребята предпочтут собственный выбор, эксперимент показал, что в итоге им понравилось и то, что выбрали мамы. Это подтверждает тот факт, что, хотя дети порой могут выбирать что-то смелое и необычное, они всё же ценят практичность и родительский опыт и совсем не критичны в этом отношении. Посмотрите, как выглядел эксперимент с Анастасией, на видео. Видео выступления Roi 5+ можно найти в Instagram Маxima .

Уже начали готовиться к школе вместе с ребенком? В ассортименте товаров Maxima представлены качественные школьные принадлежности по отличным ценам – можно приобрести всё необходимое в одном месте. В продаже представлены ранцы от Herlitz, Wauban, St. Right, Converse, Nike, Puma, а также более доступный бренд Grafia Plus – выбор огромен. Школьники обязательно найдут подходящий ранец с любимыми персонажами: „Тачки“ и „Миньоны“, „Холодное сердце“ и „Монстр Хай“. Среди нужных товаров для школы ребята могут выбрать принадлежности на тему любимых фильмов и мультиков: Барби, Hot Wheels и Человек-паук, а также множество других персонажей. Среди принадлежностей для рисования и письма лидируют Bic и Maped с их широчайшим ассортиментом – здесь есть всё, что нужно для самых взыскательных покупателей.