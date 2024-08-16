ЭКСПЕРИМЕНТ | Первоклассники против родителей: Кто лучше знает, что нужно для учебного года?
Уже не за горами начало учебного года, и многие родители стараются изо всех сил, чтобы их дети как можно лучше подготовились к первому учебному дню. Но всегда ли совпадают предпочтения ребенка и родителей в выборе школьных принадлежностей? Чтобы выяснить это, мы решили провести интересный эксперимент с двумя будущими первоклассниками – Анастасией и Роем – и их мамами.
В ходе эксперимента детям и мамам предложили выбрать в Maxima необходимые школьные принадлежности из предоставленного списка. В список покупок вошли ранец, пенал, дневник, тетрадь в клетку и линейку, набор карандашей, ластик, гуашь, один предмет одежды для школы и один нужный для школы предмет на свой выбор.
Первыми отправились выбирать товары дети. Они выбрали красочные тетрадки, дневники и другие предметы с мультяшными героями, которые, конечно же, нравятся ребятишкам. Выбор мам отличался практичностью, хотя были учтены и интересы детей. И ребята, и мамы сделали свой выбор быстро и уверенно.
В конце эксперимента мы попросили будущих первоклашек оценить школьные принадлежности и одежду, которые выбрали их мамы. Так каким же был результат? Хотя поначалу можно было подумать, что ребята предпочтут собственный выбор, эксперимент показал, что в итоге им понравилось и то, что выбрали мамы. Это подтверждает тот факт, что, хотя дети порой могут выбирать что-то смелое и необычное, они всё же ценят практичность и родительский опыт и совсем не критичны в этом отношении. Посмотрите, как выглядел эксперимент с Анастасией, на видео. Видео выступления Roi 5+ можно найти в Instagram Маxima.
Уже начали готовиться к школе вместе с ребенком? В ассортименте товаров Maxima представлены качественные школьные принадлежности по отличным ценам – можно приобрести всё необходимое в одном месте. В продаже представлены ранцы от Herlitz, Wauban, St. Right, Converse, Nike, Puma, а также более доступный бренд Grafia Plus – выбор огромен. Школьники обязательно найдут подходящий ранец с любимыми персонажами: „Тачки“ и „Миньоны“, „Холодное сердце“ и „Монстр Хай“. Среди нужных товаров для школы ребята могут выбрать принадлежности на тему любимых фильмов и мультиков: Барби, Hot Wheels и Человек-паук, а также множество других персонажей. Среди принадлежностей для рисования и письма лидируют Bic и Maped с их широчайшим ассортиментом – здесь есть всё, что нужно для самых взыскательных покупателей.
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