Это вредно: 6 продуктов, которые никогда нельзя смешивать с медом
Мед может принести много пользы для здоровья и может быть более полезным, если сочетать его, например, с лимоном. Но есть несколько ингредиентов, которые никогда не следует смешивать с медом, рассказывает „Фокус“.
Мед — это натуральный продукт, который производят медоносные пчелы из нектара цветов. Пчелы собирают нектар с цветов и превращают его в мед, который имеет золотистый цвет и естественную сладость. Помимо того, что он придает блюдам сладость, он также может принести много пользы для здоровья, включая облегчение простуды и гриппа. Но не все продукты можно смешивать с медом. Некоторые сочетания могут принести больше вреда, чем пользы. О том, что не следует смешивать с медом, пишет Health Shots.
Мед в основном состоит из углеводов. Но в нем есть и другие питательные вещества. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 100 граммах меда содержится 82,4 г углеводов, 17 г воды, а также кальций (6 мг), калий (52 мг) и витамин С (0,5 мг).
Мед может помочь очистить избыток слизи из области носа и горла, предотвратить простуду, кашель и повысить иммунитет, говорит аюрведический эксперт Димпл Джангда. Он может помочь нейтрализовать свободные радикалы и снизить окислительный стресс в организме. Кроме того мед обладает антимикробными свойствами, которые помогают предотвратить инфекции и способствуют заживлению ран. Но определенные сочетания с медом могут сделать его токсичным. Вот некоторые из них.
Мед с горячей водой
Если вы добавляете мед в горячую воду, это может быть вредно для организма. Мед может стать токсичным при 140 градусах, согласно исследованию 2010 года, опубликованному в AYU (Международный ежеквартальный журнал исследований в области аюрведы). Исследователи также обнаружили, что поскольку мед содержит натуральные сахара, при нагревании он может выделять 5-гидроксиметилфурфурол или ГМФ, который может быть канцерогенным.
Мед с чесноком
Мед не следует смешивать с чесноком, так как это может привести к дискомфорту в пищеварении или усугубить проблемы с желудочно-кишечным трактом у некоторых людей, говорит Джангда. Чеснок обладает сильными антимикробными свойствами, и при смешивании с медом он может повлиять на то, как организм перерабатывает эту комбинацию.
Мед с огурцом
Используете ли вы мед, чтобы сделать салат более питательным, то убедитесь, что в нем нет огурцов. Избегайте смешивания меда с огурцами, которые обладают охлаждающими и мочегонными свойствами. При смешивании с медом холодный огурец может вызвать проблемы с кожей или со здоровьем пищеварительной системы.
Мед с топленым маслом
Смешивание меда и топленого масла может стать токсичным. В ходе исследования 2020 года, опубликованного в Toxicology Reports, крысам давали мед и топленое масло в равном соотношении. И эти ингредиенты оказались несовместимыми. Исследователи заметили потерю волос, потерю веса и красные пятна на ушах у крыс после употребления меда и топленого масла.
Мед с мясом и рыбой
Не употребляйте мед с такими продуктами, как рыба и мясо, которые богаты белком, говорит Джангда. Это не только имеет странный вкус, но и может привести к задержке пищеварения и вызвать проблемы с желудком.
Мед со сладкими фруктами
Если полить медом миску с фруктами, например, манго, это еще больше усилит сладость. Избегайте смешивания меда со сладкими фруктами, например, ананасом и манго, поскольку они сами по себе сладкие и могут вызвать скачки сахара у людей, особенно у тех, кто страдает диабетом.