Это вредно: 6 продуктов, которые никогда нельзя смешивать с медом

Мед — это натуральный продукт, который производят медоносные пчелы из нектара цветов. Пчелы собирают нектар с цветов и превращают его в мед, который имеет золотистый цвет и естественную сладость. Помимо того, что он придает блюдам сладость, он также может принести много пользы для здоровья, включая облегчение простуды и гриппа. Но не все продукты можно смешивать с медом. Некоторые сочетания могут принести больше вреда, чем пользы. О том, что не следует смешивать с медом, пишет Health Shots.

Мед в основном состоит из углеводов. Но в нем есть и другие питательные вещества. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 100 граммах меда содержится 82,4 г углеводов, 17 г воды, а также кальций (6 мг), калий (52 мг) и витамин С (0,5 мг).

Мед может помочь очистить избыток слизи из области носа и горла, предотвратить простуду, кашель и повысить иммунитет, говорит аюрведический эксперт Димпл Джангда. Он может помочь нейтрализовать свободные радикалы и снизить окислительный стресс в организме. Кроме того мед обладает антимикробными свойствами, которые помогают предотвратить инфекции и способствуют заживлению ран. Но определенные сочетания с медом могут сделать его токсичным. Вот некоторые из них.

Мед с горячей водой

Если вы добавляете мед в горячую воду, это может быть вредно для организма. Мед может стать токсичным при 140 градусах, согласно исследованию 2010 года, опубликованному в AYU (Международный ежеквартальный журнал исследований в области аюрведы). Исследователи также обнаружили, что поскольку мед содержит натуральные сахара, при нагревании он может выделять 5-гидроксиметилфурфурол или ГМФ, который может быть канцерогенным.

Мед с чесноком

Мед не следует смешивать с чесноком, так как это может привести к дискомфорту в пищеварении или усугубить проблемы с желудочно-кишечным трактом у некоторых людей, говорит Джангда. Чеснок обладает сильными антимикробными свойствами, и при смешивании с медом он может повлиять на то, как организм перерабатывает эту комбинацию.