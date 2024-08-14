Чек-лист: признаки, что ты нашла того самого настоящего мужчину

Признаки, что ты встретила мужчину своей жизни

1. Вам обоим нравятся ваши различия - ты чувствуешь, что это именно тот случай, когда „противоположности притягиваются“. Такое на самом деле бывает редко. Взвесь: будут ли эти различия выглядеть так же привлекательно через 5-10-15 лет? Убедись, что вам не приходится прилагать усилий, чтобы признать: „Мы - разные, но именно это и ценно, потому что мы можем отлично друг друга дополнять“.

2. Рядом с ним ты можешь быть самой собой. И тебе не нужно постоянно быть при свежем маникюре, идеальном макияже, прическе и тщательно выбритыми ногами. Можешь ли ты быть при нем уставшей, невыспавшейся, раздраженной? Если ответ „да“, то ваша пара на правильном пути.

3. Рядом с ним ты становишься лучше. По себе видишь, что в этих отношениях ты не деградируешь, а уверенно шагаешь вперед.

4. Вы не просто влюбленные, а еще и сообщники в различных хулиганствах и развлечениях: вместе смеетесь, дурачитесь, ходите в бары, в кино, катаетесь на лыжах или просто валяетесь все выходные на диване с сериалом и пиццей. Другими словами, вы лучшие друзья.

5. Вы радуетесь успехам друг друга. Ощущение конкуренции вам совершенно незнакомо.

6. Вы друг о друге заботитесь. Тихо и ежедневно: тебя встречают после работы, ты варишь кофе, вы даете друг другу в субботу дольше поспать. Это простые и нежные ежедневные знаки внимания.

7. Вы не планируете друг друга исправлять, менять.

8. Вы друг другу доверяете. Когда тебя что-то волнует, радует, расстраивает или пугает, твой любимый будет первым, с кем тебе захочется этим поделиться.

9. У вас нормальные отношения с его друзьями и родственниками. Нет, никто не обязан всех любить, но можете поддерживать комфортные отношения, которые не нарушают границ вашей пары. В любом случае у каждого из вас есть свой круг общения, и если это вас обоих вполне устраивает, то это прекрасно!

10. У вас общие взгляды на воспитание детей. И, собственно, вообще на то, собираетесь ли вы их иметь.

11. У вас есть общие планы на будущее. Вы имеете общие видения того, в какую сторону двигаться и как строить будущее.