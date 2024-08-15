ВИДЕО | „Букет из роз я бы не назвала универсальным“. Флорист Natures Lines раскрывает секрет идеального букета и дает советы мужчинам

Также не стоит бояться дарить лилии, каллы или гвоздики, лишь из-за того что некоторые считают их похоронными цветами. Если вы точно знаете, что человек не предаст значение таким цветам, то и не стоит на этом решительно акцентировать свое внимание.

„Самое правильное - это либо говорить прямо мол вот эти цветы мне нравятся, эти мои любимые, эти мои нелюбимые, чтобы не получилось так, что бедные мужчины стараются найти зимой эти цветы, когда их сезон летом, и это просто невозможно“, - делится Рита. - “В целом стоит сказать, что, например, белые и розовые цветы я люблю больше, чем бордовые, или можно прислать несколько фотографий и сказать, что вот придешь, покажешь фото и тебе сделают что-то похожее“.

„Иногда мама вся такая строгая, но хочет, наоборот, что-то нежное.“ - объясняет она. - “Ну, или к нам приходят и говорят, что женщина яркая, и понятно, что ей уже не подойдет такой букет обычных белых или розовых цветов, в таком случае подойдет что-то более оригинальное.“

Со слов флориста, не стоит всегда опираться на стереотипы и возраст. Например, если дарить цветы мамам или бабушкам, то тут лучше опираться на характер, потому что некоторые мамы тоже любят нежные цветы в розовых тонах.

„Многим девочкам нравятся вегетативные букеты, где много разных необычных элементов. Но на самом деле, когда девочки ждут в подарок букет от мальчика, они ожидают, что букет будет наполнен садовыми розами, пионами, гортензиями. То есть, такими символами любви“. - поделилась своими наблюдениями Мартынова.

Цветы можно дарить как по особенному случаю: дни рождения, годовщины, День матери и т. д. А можно и просто, чтобы увидеть приятное удивление на лице получателя. Цветы обладают силой скрасить день любого человека и заставить его почувствовать себя особенным. Мы поговорили с флористом цветочной студии Natures Lines, чья концепцией передает всю уникальность и разновидность цветов природы, какие букеты можно подарить помимо привычных роз и ромашек.

„Сейчас у гвоздики появилось так много разных вариаций, что мы их используем в каждом букете. И наши клиенты их любят: они очень стойкие, очень красивые“. - поделилась флорист. - „И никто не замечает, что мы ставим гвоздики в букет, потому что когда мы собираем букеты, мы ставим гвоздики для создания фона.“

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Задача флориста - максимально подчеркнуть красоту одного цветка другим цветком

„В целом, гораздо важнее опираться на сезонность цветов, потому что иногда девушка хочет, например, пионы, а они доступны только в мае, и тогда самый качественный свежий цветок, он бывает только в тот месяц, в котором у него сезон.“ - рассказывает флорист. - „То есть достать пион в декабре можно, но он будет плохо стоять, плохо себя вести, он может прийти в магазин уже плохого качества“.

Самое главное - это обращать внимание не на символизм цветов, а на их сезонность и максимально опираться на это. То есть, как объяснила Мартынова, стоит выбирать в букет цветы, когда они в самом цвету и самые стойкие.

„Чаще я люблю, когда у меня дома очень изящно в вазе и в интерьере стоят цветы, и когда у меня стоит, например, два или три букета, мне нравится это меньше, чем когда у меня один, просто потому что для одной комнаты достаточно одного букета, чтобы они не спорили между собой, чтобы они не были разными“, - поделилась своим мнением флорист.

Есть и исключения в виде больших праздников, когда хочется превратить дом в красивую оранжерею. Но, как отметила она, то в целом одного букетика вполне достаточно и это не обязательно должен быть большой букет.

„Мне больше самой лично симпатично, когда мужчина дарит цветы часто и недорогие, как бы оказывая внимание“ - отметила Рита.

Самое сложное время для флористов, да и для мужчин - это праздники. Потому что цветы на 8 марта, на 14 февраля, на День матери - с их поставкой все немного сложнее.