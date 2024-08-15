ВИДЕО | „Букет из роз я бы не назвала универсальным“. Флорист Natures Lines раскрывает секрет идеального букета и дает советы мужчинам
Через цветы можно выразить любовь, благодарность, поздравления и соболезнования одновременно. Однако есть букеты, которые радуют получателя больше других, и дело не только в сумме, потраченной на букет. Какие цветы выбрать и как собрать красивый букет узнаем от флориста Natures Lines Риты Мартыновой. Мужчины, мотайте себе на ус!
Цветы можно дарить как по особенному случаю: дни рождения, годовщины, День матери и т. д. А можно и просто, чтобы увидеть приятное удивление на лице получателя. Цветы обладают силой скрасить день любого человека и заставить его почувствовать себя особенным. Мы поговорили с флористом цветочной студии Natures Lines, чья концепцией передает всю уникальность и разновидность цветов природы, какие букеты можно подарить помимо привычных роз и ромашек.
Долой стереоипы!
„Многим девочкам нравятся вегетативные букеты, где много разных необычных элементов. Но на самом деле, когда девочки ждут в подарок букет от мальчика, они ожидают, что букет будет наполнен садовыми розами, пионами, гортензиями. То есть, такими символами любви“. - поделилась своими наблюдениями Мартынова.
Со слов флориста, не стоит всегда опираться на стереотипы и возраст. Например, если дарить цветы мамам или бабушкам, то тут лучше опираться на характер, потому что некоторые мамы тоже любят нежные цветы в розовых тонах.
„Иногда мама вся такая строгая, но хочет, наоборот, что-то нежное.“ - объясняет она. - “Ну, или к нам приходят и говорят, что женщина яркая, и понятно, что ей уже не подойдет такой букет обычных белых или розовых цветов, в таком случае подойдет что-то более оригинальное.“
Надо дать мужчине свободу выбора
Частая практика флориста показывает, что мужчинам легче прийти и показать фотографию того что им нужно.
„Самое правильное - это либо говорить прямо мол вот эти цветы мне нравятся, эти мои любимые, эти мои нелюбимые, чтобы не получилось так, что бедные мужчины стараются найти зимой эти цветы, когда их сезон летом, и это просто невозможно“, - делится Рита. - “В целом стоит сказать, что, например, белые и розовые цветы я люблю больше, чем бордовые, или можно прислать несколько фотографий и сказать, что вот придешь, покажешь фото и тебе сделают что-то похожее“.
Также не стоит бояться дарить лилии, каллы или гвоздики, лишь из-за того что некоторые считают их похоронными цветами. Если вы точно знаете, что человек не предаст значение таким цветам, то и не стоит на этом решительно акцентировать свое внимание.
„Сейчас у гвоздики появилось так много разных вариаций, что мы их используем в каждом букете. И наши клиенты их любят: они очень стойкие, очень красивые“. - поделилась флорист. - „И никто не замечает, что мы ставим гвоздики в букет, потому что когда мы собираем букеты, мы ставим гвоздики для создания фона.“
Задача флориста - максимально подчеркнуть красоту одного цветка другим цветком
„В целом, гораздо важнее опираться на сезонность цветов, потому что иногда девушка хочет, например, пионы, а они доступны только в мае, и тогда самый качественный свежий цветок, он бывает только в тот месяц, в котором у него сезон.“ - рассказывает флорист. - „То есть достать пион в декабре можно, но он будет плохо стоять, плохо себя вести, он может прийти в магазин уже плохого качества“.
Самое главное - это обращать внимание не на символизм цветов, а на их сезонность и максимально опираться на это. То есть, как объяснила Мартынова, стоит выбирать в букет цветы, когда они в самом цвету и самые стойкие.
„Чаще я люблю, когда у меня дома очень изящно в вазе и в интерьере стоят цветы, и когда у меня стоит, например, два или три букета, мне нравится это меньше, чем когда у меня один, просто потому что для одной комнаты достаточно одного букета, чтобы они не спорили между собой, чтобы они не были разными“, - поделилась своим мнением флорист.
Есть и исключения в виде больших праздников, когда хочется превратить дом в красивую оранжерею. Но, как отметила она, то в целом одного букетика вполне достаточно и это не обязательно должен быть большой букет.
„Мне больше самой лично симпатично, когда мужчина дарит цветы часто и недорогие, как бы оказывая внимание“ - отметила Рита.
Самое сложное время для флористов, да и для мужчин - это праздники. Потому что цветы на 8 марта, на 14 февраля, на День матери - с их поставкой все немного сложнее.
„Из-за больших объемов поставщики и производители стимулируют цветы, чтобы они созрели именно к специальному дню. Они срезают их и условно могут хранить в коробках вместо того, чтобы поставить в воду“, - подмечает флорист. - „Поэтому, если есть возможность дарить цветы без повода или на день рождения, например - то я бы выбирала без повода!“
Простой букет разных цветов подходит к любому поводу
„Я бы сказала что букет сезонных цветов, наверное, бело-зеленая гамма подойдет к любому поводу“, - описала флорист универсальный букет на любой праздник.
Опять же, флорист призывает выбирать сезонные цветы: „То есть букет из роз, например, я бы не назвала универсальным - есть очень много людей, которые не любят розы и не хотят их получать. А букет разных цветов в сдержанный гамме - самое подходящее“.
Чтобы букет радовал глаза на протяжении долгого времени, Мартынова дала пару советов: „Если клиент говорит, что он пойдет в соседний дом, то, конечно, мы не ставим букет в воду. Но если нести букет больше, чем 10-15 минут, то лучше поставить цветы в воду. Тогда они чувствуют себя комфортно, и тогда, приходя домой, переставляя букет в вазу, его не нужно снова подрезать.“
Однако если вы купили букет и вам не поставили его в воду, то нужно прийти домой и обязательно подрезать цветы секатором.
„Как только вода становится мутной, ее нужно поменять. Если это случилось через 3 часа, то можно поменять и через 3 часа. Если это случилось через 3 дня, то это абсолютно нормально. Для цветов важно подрезать их примерно тоже раз в 2-3 дня.“
Также флорист призывает вдохновляться природой: „Условно, это любая ваша прогулка, например, если мы пошли в лес, то из леса можно принести зимой какие-то хвойные ветки, осенью можно принести шиповник“, - делает она акцент. - “Потому что цветы из Голландии специально выращивают ровными. Вместо этого могут быть как раз более кривые ветки, плюс купить акцентов в цветочном магазине и тогда получится красивая композиция которая практически полностью как бы из леса - и в стиле нашего магазина“.