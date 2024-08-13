Дизайнеры Оксана Тандит и Арина Барановская номинированы на "Золотую иглу“(8)
Этой осенью, с 22 по 25 октября, в Kultuurikatel состоится самое ожидаемое событие в эстонской модной индустрии - Tallinn Fashion Week. Зрители познакомятся с новейшими отечественными коллекциями и произведениями лучших модельеров. Традиционно в рамках осенней недели моды будут вручены престижные премии "„Золотая игла“, и „Серебряная игла“.
Во вторник, 22 октября, на специальном гала-вечере будет вручена самая главная награда в эстонском мире моды - „Золотая игла“. Это награда присуждается лучшему модельеру Эстонии за последние пять лет. „Серебряная игла“ вручается дизайнеру, который добился значительных успехов в прошлом году.
"Золотая игла" вручается с 1996 года и является самой престижной наградой в эстонском мире моды. Tallinn Fashion Week – крупнейшее модное мероприятие в Эстонии, на котором в течение 5 дней можно будет познакомиться с презентациями оригинальных коллекций почти 30 дизайнеров. С 2007 года проведением Таллиннской недели моды занимаются продюсер Ану Кикас и креативный директор Альдо Ярвсоо.
В этом году номинантами на премию "Золотая игла" стали Оксана Тандит, Арина Барановская (Iris Janvier) и Тийна Талумеэс.
На "Серебряную иглу" номинированы Карл Йоонас Аламаа и Лизетте Сивард (Mania Grandiosa), Карл-Кристоф Ребане и Йоханна Пайсте (Ärni Blum).
Помимо торжественной церемонии награждения, на 25-й неделе моды будут также представлены новые коллекции любимых многими отечественных дизайнеров.