Дизайнеры Оксана Тандит и Арина Барановская номинированы на "Золотую иглу“

Во вторник, 22 октября, на специальном гала-вечере будет вручена самая главная награда в эстонском мире моды - „Золотая игла“. Это награда присуждается лучшему модельеру Эстонии за последние пять лет. „Серебряная игла“ вручается дизайнеру, который добился значительных успехов в прошлом году.

"Золотая игла" вручается с 1996 года и является самой престижной наградой в эстонском мире моды. Tallinn Fashion Week – крупнейшее модное мероприятие в Эстонии, на котором в течение 5 дней можно будет познакомиться с презентациями оригинальных коллекций почти 30 дизайнеров. С 2007 года проведением Таллиннской недели моды занимаются продюсер Ану Кикас и креативный директор Альдо Ярвсоо.

В этом году номинантами на премию "Золотая игла" стали Оксана Тандит, Арина Барановская (Iris Janvier) и Тийна Талумеэс.

На "Серебряную иглу" номинированы Карл Йоонас Аламаа и Лизетте Сивард (Mania Grandiosa), Карл-Кристоф Ребане и Йоханна Пайсте (Ärni Blum).

Помимо торжественной церемонии награждения, на 25-й неделе моды будут также представлены новые коллекции любимых многими отечественных дизайнеров.