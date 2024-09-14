Эстонский бьюти-блогер Виктория Феллини рассказывает, что нужно поменять в макияже и уходе за лицом с наступлением холодов(8)
При переходе от лета к осени стоит задуматься о том, чтобы поменять продукты в наших косметичках и привычки, которые будут более подходить для холодной погоды. Об увлажняющих кремах, питательных масках и успокаивающих средствах для губ рассказала эстонский бьюти-блогер Виктория Феллини.
Температура падает, свитера снова в ходу, а это значит, что пора поменять летний уход на осенний. Бьюти-блогер Виктория Феллини дала рекомендации по уходу за кожей и поделилась секретами макияжа, которые спасут в холодную погоду:
Стойкая фиксация макияжа на протяжении всего дня
Ветер и дождь могут размазать макияж, и хорошо бы после того, как вы нанесли макияж, сбрызнуть это всё фиксатором для макияжа! Фаворитом Виктории является фиксатор All Nighter Setting Spray.
Водостойкая тушь в ненастную погоду
Водостойкая тушь гарантирует, что ваши ресницы останутся объемными, а сама тушь не размажется, если на улице ветер или повышенная влажность.
Блеск оставляем на лето, а осенью пользуемся бальзамами
Осенью лучше всего перейти либо на бальзамы для губ, либо на матовые помады. То есть, блеск оставить на лето, потому что из-за ветра волосы будут липнуть к губам и это будет раздражать. Либо покупайте блеск без липкой формулы.
Также стоит обращать внимание на уход за кожей в холодное время года, иначе никакая косметика не будет лежать хорошо:
Тщательный уход за губами и руками
Осенью губы и руки часто страдают от сухости. Используйте увлажняющие бальзамы для губ и питательные кремы для рук. Не забывайте наносить эти средства перед выходом на улицу.
Максимальная защита от холода и ветра
Ветер и холодный воздух повреждают кожу, вызывая сухость и раздражение. Используйте увлажняющие и защитные крема, чтобы создать барьер от внешних воздействий.
Правильное питание кожи в холода
С понижением температуры коже требуется дополнительное питание. Включите в свой уход питательные маски. Это укрепит естественные защитные функции кожи.