Эстонский бьюти-блогер Виктория Феллини рассказывает, что нужно поменять в макияже и уходе за лицом с наступлением холодов

Температура падает, свитера снова в ходу, а это значит, что пора поменять летний уход на осенний. Бьюти-блогер Виктория Феллини дала рекомендации по уходу за кожей и поделилась секретами макияжа, которые спасут в холодную погоду:

Стойкая фиксация макияжа на протяжении всего дня

Ветер и дождь могут размазать макияж, и хорошо бы после того, как вы нанесли макияж, сбрызнуть это всё фиксатором для макияжа! Фаворитом Виктории является фиксатор All Nighter Setting Spray.

Водостойкая тушь в ненастную погоду

Водостойкая тушь гарантирует, что ваши ресницы останутся объемными, а сама тушь не размажется, если на улице ветер или повышенная влажность.

Блеск оставляем на лето, а осенью пользуемся бальзамами

Осенью лучше всего перейти либо на бальзамы для губ, либо на матовые помады. То есть, блеск оставить на лето, потому что из-за ветра волосы будут липнуть к губам и это будет раздражать. Либо покупайте блеск без липкой формулы.

Также стоит обращать внимание на уход за кожей в холодное время года, иначе никакая косметика не будет лежать хорошо:

Тщательный уход за губами и руками

Осенью губы и руки часто страдают от сухости. Используйте увлажняющие бальзамы для губ и питательные кремы для рук. Не забывайте наносить эти средства перед выходом на улицу.

Максимальная защита от холода и ветра

Ветер и холодный воздух повреждают кожу, вызывая сухость и раздражение. Используйте увлажняющие и защитные крема, чтобы создать барьер от внешних воздействий.

Правильное питание кожи в холода

С понижением температуры коже требуется дополнительное питание. Включите в свой уход питательные маски. Это укрепит естественные защитные функции кожи.