Бройлер, выращенный без антибиотиков, – лучший выбор для вашего здоровья. Теперь доступен в ассортименте собственной марки Maxima Well Done!

Мясо бройлера имеет нейтральный вкус, который легко разнообразить специями и использовать в различных блюдах, будь то салаты или бутерброды, в жареном, тушеном виде или приготовить его на гриле. Различные части тушки бройлера, такие как филе грудки, ножка или голень, – идеальный выбор для всех, кто заботится о своем питании: для спортсменов, людей, следящих за весом, и любителей приготовленных на гриле блюд.

Чтобы разнообразить ассортимент, Maxima выпустила под собственной торговой маркой Well Done линейку продукции из мяса бройлеров, выращенных без антибиотиков. Такие продукты соответственно помечаются: надпись „Выращено без антибиотиков“ означает, что курицы-бройлеры, из мяса которых приготовлен продукт, были здоровы на протяжении всего периода выращивания и не нуждались в лечении антибиотиками. Мясо птицы, выращенной без применения антибиотиков, поставляется латвийским производителем Kekava.

По словам профессора Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений и эксперта в этой области Танеля Тенсона, распространение курицы без антибиотиков можно только приветствовать, и фермеры, которые выращивают свою птицу таким образом, очень востребованы на рынке.

„Поскольку устойчивые к антибиотикам бактерии передаются через пищу, наличие в рационе курицы, которую лечили антибиотиками, приводит к тому, что они попадают и в организм человека, вызывая резистентность и снижая эффективность лечения антибиотиками угрожающих нам заболеваний. Именно поэтому ученые уже несколько десятилетий говорят о необходимости снижения роли антибиотиков в животноводстве. Если животные будут более здоровыми и будет использоваться меньше антибиотиков, проблема устойчивости к антибиотикам будет меньше угрожать здоровью людей“.