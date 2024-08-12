Как выглядит идеальная вторая половинка жителей Европы - по мнению искусственного интеллекта?

„Самое захватывающее притяжение возникает между двумя противоположностями, которые никогда не встречаются“.

Энди Уорхол может оказаться прав, поскольку людей, с которыми вы познакомитесь в этой статье, на самом деле не существует, а значит, вероятность их встречи исключена. Однако их лица отражают наиболее распространенные физические черты, которые люди ищут в романтическом партнере.

Компания Pour Moi, торгующая сексуальным нижним бельем, провела глобальный опрос более 3 000 человек, чтобы выяснить, к каким отличительным чертам тяготеют люди, и использовала эту информацию для визуализации идеального образа. В разных странах эти черты могут быть разными.

Авторы исследования попросили искусственный интеллект - а именно Midjourney - помочь визуализировать наиболее привлекательных романтических партнеров в восьми странах.

Euronews сосредоточился на Европе, но вы можете ознакомиться с полным текстом исследования здесь, если хотите узнать, как выглядят самые сексуально привлекательные партнеры в Австралии, Канаде, Индии, Южной Африке и США.

Франция

Исследование Pour Moi показало, что идеальному французскому мужчине необходима щетина, морщины (в моде „вороньи ноги“), „нежные карие глаза“ и темные волосы (и, судя по фотографии, тленный взгляд). А идеальной партнерше-француженке не обойтись без светлых волос с челкой, у нее мягкие черты лица, большие губы и голубые глаза.

Италия

Для итальянских мужчин обязательны светло-каштановые волосы. Кроме них среди самых привлекательных черт оказались „добрые зеленые глаза“ и татуировки. И тоже растительность на лице. Вполне справедливо, ведь у джентльмена выше прекрасная широкая улыбка и несколько веснушек, так что трудно не упасть в обморок. (Правда, не уверены насчет татуировки на шее, которая, похоже, очень сердится на обильные ухмылки своего владельца). Что касается женщин, то самые распространенные черты идеальной партнерши - каштановые волосы, ореховые глаза, пирсинг в ушах и яркая красная помада. В общем, равнение на Галь Гадот.