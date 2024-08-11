Биологи выяснили, какие микробы живут в микроволновках

Бактерии порой существуют в самых неблагоприятных условиях. Микробные сообщества находили и в нефтяных разливах в море, и в антарктических озерах, и внутри Международной космической станции.

Впрочем, один из примеров выживаемости микробов в экстремальной среде находится рядом с людьми — внутри микроволновых печей, которые уже стали неотъемлемой частью кухонной обстановки. Ученые из Института интегративной системной биологии при Университете Валенсии (Испания) совместно с сотрудниками компании Darwin Bioprospecting Excellence S.L., занятой микробными биотехнологиями, впервые детально изучили бактериальный фон микроволновок. О сделанных открытиях они рассказали в статье для журнала Frontiers in Microbiology.

Исследователи взяли пробы из 30 микроволновых печей. Треть из них — из обычных домохозяйств, столько же были установлены в помещениях общего пользования в учреждениях или буфетах, а еще 10 служили лабораторным оборудованием.

Для анализа состава микробных сообществ использовали секвенирование нового поколения и выполнили культивирование 101 штамма в пяти средах. В итоге удалось обнаружить 747 родов микробов 25 бактериальных типов. Чаще всего встречались Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria и Bacteroidetes.

Сопоставив бактериальный фон в микроволновках, ученые установили, что у приборов из домашних кухонь и помещений общего пользования он частично совпадал и был схож с микробиомом других кухонных поверхностей.

„Эксклюзивными“ родами бактерий для первых оказались Acinetobacter, Bhargavaea, Brevibacterium, Brevundimonas, Dermacoccus, Klebsiella, Pantoea, Pseudoxanthomonas и Rhizobium. В то же время Arthrobacter, Enterobacter, Janibacter, Methylobacterium, Neobacillus, Nocardioides, Novosphingobium, Paenibacillus, Peribacillus, Planococcus, Rothia, Sporosarcina и Terribacillus обнаружили только в микроволновках общего пользования.