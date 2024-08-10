10.08.2024, 09:20
Женщина сбросила 50 кг: „Я получала столько позитивного внимания, потому что вернулась в размер XS. Была ли я хуже, когда носила XL?“(2)
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„Когда мне впервые удалось сильно похудеть, почти на 50 килограммов, я была вне себя от радости. Наконец-то я могла покупать одежду в любом магазине, а ношение купальников больше не вызывало у меня приступов паники“, - рассказывает одна молодая женщина.
„Когда я отправлялась в путешествие, я собирала чемодан за час, тогда как раньше мне требовалась неделя, чтобы перемерить весь свой гардероб, который мне не подходил. Снижение веса улучшило качество моей жизни, но я не ожидала, как это отразится на моем психическом здоровье.
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