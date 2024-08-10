Женщина сбросила 50 кг: „Я получала столько позитивного внимания, потому что вернулась в размер XS. Была ли я хуже, когда носила XL?“

„Когда я отправлялась в путешествие, я собирала чемодан за час, тогда как раньше мне требовалась неделя, чтобы перемерить весь свой гардероб, который мне не подходил. Снижение веса улучшило качество моей жизни, но я не ожидала, как это отразится на моем психическом здоровье.

Несмотря на то, что я сильно похудела - все, кто меня знал, могли это заметить - я все равно смотрела на себя и видела целлюлит и пухлые щеки. Если я гуляла с друзьями и они не делали комплиментов моему наряду или не комментировали мой красивый, стройный вид, мне было очень грустно, когда я возвращалась домой. У меня в голове крутились мысли, что они все еще думают обо мне как о своей толстой подруге. Когда кто-то делал мне комплимент по поводу моего похудения, мне хотелось убедиться, что они действительно так думают, и я обычно начинала говорить им, что собираюсь сбросить еще больше килограммов.