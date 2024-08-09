Сквирт, мультиоргазмы и вред воздержания: разбираем секс-мифы с сексологом

Сквирт – это состояние, когда во время оргазма из уретры женщины выделяется прозрачная бесцветная жидкость (не путать с тягучей вагинальной смазкой). Ее количество может варьироваться и достигать 15 мл (примерно три чайных ложки). В составе жидкости также нередко присутствует белок ПСА, вырабатываемый железами Скина (расположены вокруг уретры). Для достижения струйного оргазма необходимо, чтобы женщина была, во-первых, сильно возбуждена, а во-вторых, чтобы происходила стимуляция передней стенки влагалища – давление на пятно Грефенберга, больше известное как точка G. И тут играют роль и расположение влагалища (у кого-то оно находится ближе к мочеиспускательному каналу, у других – к анусу), и чувствительность передней стенки влагалища. Правда, восприимчивость влагалищных мышц можно тренировать с помощью специальных упражнений – так что с этой точки зрения сквирт действительно можно „натренировать“. Однако нет никаких оснований утверждать, что струйный оргазм „более качественный“, чем любой другой. Двух одинаковых оргазмов вообще не бывает – каждый раз ощущения уникальные, независимо от того, выделяется в этот момент жидкость из уретры или нет.

Струйный оргазм, или женская эякуляция, как еще принято называть сквирт, нередко преподносится как наивысшая форма женского удовольствия, доступная лишь избранным. На самом деле способность сквиртить зависит скорее от анатомических особенностей. По разным оценкам, хотя бы раз в жизни сквирт случается с 10-54% женщин.

В результате женская сексуальность и в ХХІ веке по-прежнему овеяна огромным количеством мифов. И противопоставить им можно только знания о том, как на самом деле устроены наше тело и психика. Рассмотрим самые распространенные заблуждения.

Большинство проблем в интимной сфере вызваны банальным незнанием. Мы ходим в спортзал, чтобы иметь подтянутую фигуру – но редко кто тренирует влагалищные мышцы. Придирчиво рассматриваем в зеркале каждый сантиметр своего лица на предмет прыщей и морщин – и при этом почти не смотрим на собственную вульву. Получаем высшее образование, зачастую не одно – а знания о сексе черпаем из порнофильмов, которые имеют такое же отношение к реальности, как гамбургер из фастфуда к обеду в хорошем ресторане.

Мультиоргазмы случаются только с умелыми любовниками

Женский оргазм – вообще ответственность скорее самой женщины, нежели партнера. Потому что никакой суперлюбовник не поможет, если женщина не умеет отключать голову и не научилась управлять мышцами тазового дна.

Что же касается мультиоргазма, то это, опять же, связано с особенностями физиологии и темперамента конкретной женщины. У большинства женщин оргазм длится несколько секунд, но есть и те, кто оргазмирует без перерыва целую минуту. А есть такие, кто испытывает несколько сокращений матки, а через минуту-две – еще несколько. И кто может сказать, какой оргазм „более настоящий“?! Интенсивным и ярким может быть как единичный, так и множественный оргазм, как короткий, так и более длительный. У одной и той же женщины ощущения будут варьироваться в зависимости от настроения, фазы цикла, самочувствия! Поэтому я против деления оргазмов на виды и против каких-либо оценочных суждений. Нет „лучшего“ или „худшего“ оргазма. Оргазм – это творчество, каждый раз разное. И если лично вам оно доставляет радость, то и беспокоиться не о чем.

Воздержание вредно для женского здоровья

Тут вопрос в том, чем вызвано воздержание. Если оно обусловлено физиологически (состоянием здоровья или восстановительным периодом после родов), то женщине, вполне вероятно, секса не будет даже хотеться. Имеет значение также половая конституция – у всех она разная. Поэтому одна без секса будет злая, как пантера, у нее будет все валиться из рук, а гормоны – зашкаливать. А для другой – со слабой половой конституцией – воздержание вообще не будет представлять какой-либо проблемы.

Если говорить о здоровье репродуктивной системы, то тут важно избегать застойных явлений органов малого таза. А они возникают, помимо прочего, когда женщина испытывает сексуальное возбуждение (кровь приливает к гениталиям), но не имеет оргастической разрядки. Поэтому если в данный момент у женщины нет партнера, а секса хочется, поможет мастурбация. Помимо пользы от самого оргазма мастурбация – это отличный способ изучить свое тело и подружиться с ним. Понять, где и какие касания доставляют удовольствие, что заводит, а что нет. Женщина, которая знает себя, скорее достигнет оргазма и в постели с партнером. Также стоит ежедневно делать упражнения Кегеля. Помимо тренировки вагинальных мышц, они улучшают кровообращение в малом тазу, а значит, влияют позитивно и на женское здоровье.