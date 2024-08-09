Эксперт советует: человек должен сам управлять своей карьерой, а не ждать, что это сделает компания

„Потребности рынка труда и ожидания от работников меняются с беспрецедентной скоростью, поэтому навыков, полученных много лет или даже десятилетий назад, уже недостаточно, чтобы успешно справляться с современными и будущими вызовами на рынке труда“, — заявила Карин Куимет, руководитель направления управления персоналом в Эстонской школе бизнеса Mainor. Она отметила, что особенно быстро потребности рынка труда меняют искусственный интеллект и развитие технологий.

Раньше мы привыкли к линейному пути обучения и карьеры. Сначала получали среднее образование, затем как минимум степень бакалавра, а затем выходили на рынок труда, где, как правило, работали в одной сфере до конца своей трудовой жизни. „Этот шаблон исчезает. Чтобы идти в ногу с тенденциями и потребностями трудовой жизни, необходимо постоянно совершенствоваться как лично, так и профессионально. Те, кто действительно хочет быть успешным на рынке труда, приспосабливаются к меняющимся потребностям и продолжают обучение в различных формах и по различным специальностям“, — объяснила Куимет. Она добавила, что это ни в коем случае не означает, что когда-то была выбрана неправильная специальность, просто на разных этапах жизни и в разные времена есть различные потребности и вызовы.

Карин Куимет отметила, что потребность и интерес к возвращению в учебные заведения также заметны на рынке. „К сожалению, в Эстонии женщины более усердны в обучении. Тем не менее, возрастное распределение в Эстонской школе бизнеса Mainor очень разнообразное — есть как молодые студенты, так и старшие, с уже имеющимся высшим образованием, а также те, кто только начинает получать свою первую степень“, — пояснила Карин Куимет.

Но как принять решение, достаточно ли для развития навыков микростепени или необходимо полное получение степени?