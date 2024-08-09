Эксперт советует: человек должен сам управлять своей карьерой, а не ждать, что это сделает компания(3)
Если раньше работодатели управляли карьерой сотрудников, то в настоящее время работник сам должен взять бразды правления, чтобы идти в ногу с тенденциями и потребностями трудовой жизни. Для поддержания конкурентоспособности на рынке труда самосовершенствование необходимо.
„Потребности рынка труда и ожидания от работников меняются с беспрецедентной скоростью, поэтому навыков, полученных много лет или даже десятилетий назад, уже недостаточно, чтобы успешно справляться с современными и будущими вызовами на рынке труда“, — заявила Карин Куимет, руководитель направления управления персоналом в Эстонской школе бизнеса Mainor. Она отметила, что особенно быстро потребности рынка труда меняют искусственный интеллект и развитие технологий.
Раньше мы привыкли к линейному пути обучения и карьеры. Сначала получали среднее образование, затем как минимум степень бакалавра, а затем выходили на рынок труда, где, как правило, работали в одной сфере до конца своей трудовой жизни. „Этот шаблон исчезает. Чтобы идти в ногу с тенденциями и потребностями трудовой жизни, необходимо постоянно совершенствоваться как лично, так и профессионально. Те, кто действительно хочет быть успешным на рынке труда, приспосабливаются к меняющимся потребностям и продолжают обучение в различных формах и по различным специальностям“, — объяснила Куимет. Она добавила, что это ни в коем случае не означает, что когда-то была выбрана неправильная специальность, просто на разных этапах жизни и в разные времена есть различные потребности и вызовы.
Карин Куимет отметила, что потребность и интерес к возвращению в учебные заведения также заметны на рынке. „К сожалению, в Эстонии женщины более усердны в обучении. Тем не менее, возрастное распределение в Эстонской школе бизнеса Mainor очень разнообразное — есть как молодые студенты, так и старшие, с уже имеющимся высшим образованием, а также те, кто только начинает получать свою первую степень“, — пояснила Карин Куимет.
Но как принять решение, достаточно ли для развития навыков микростепени или необходимо полное получение степени?
По словам представителя Эстонской школы бизнеса Mainor, микростепени подходят тем, у кого уже есть высшее образование, но кто чувствует необходимость дополнить свои знания в конкретной области. „Микростепени являются меньшими по объему, практическими и сосредоточены на развитии конкретных знаний и навыков. Кроме того, у нас есть несколько микростепеней по специальностям, по которым еще не разработаны полноценные учебные программы, например, устойчивое развитие или искусственный интеллект“, — описала руководитель направления управления персоналом в Эстонской школе бизнеса Mainor.
С другой стороны, обучение на степень бакалавра или магистра подходит тем, кому необходим более обширный набор знаний. „Это может быть продолжение уже изученной специальности или освоение совершенно новой, с целью получения более глубокого и теоретического понимания области“, — сказала Карин Куимет. Часто получают новую специальность, связанную с уже изученной, например, управление людьми.
„Большая ценность магистерского обучения заключается в обмене знаниями и опытом с лекторами-практиками и сокурсниками, которые чаще всего являются работающими специалистами или руководителями среднего звена. Через обмен разными точками зрения можно получить ценную обратную связь и идеи для решения профессиональных вызовов“, — добавила Куимет. Магистранты Эстонской школы бизнеса Mainor часто являются руководителями или ведущими специалистами в своей области, и помимо ученой степени получают отличную сеть контактов, которая может сыграть роль в будущем трудовой жизни или карьерном развитии.
Она отметила, что существуют различные возможности для обучения, но самое важное — это осознание того, что это делается для собственного развития и благополучия. „Если раньше было так, что работодатель управлял вашей карьерой, то сейчас нужно самому брать бразды правления, а не ждать, будет ли и как работодатель это делать“, — убеждена представитель Эстонской школы бизнеса Mainor. Она добавила, что, конечно, есть работодатели, которые активно поддерживают развитие и обучение своих сотрудников, но инициатива должна исходить от самого человека.
„С точки зрения психологии развития важно постоянно совершенствоваться. Процесс обучения включает в себя общение и способствует социализации, поддерживая нас здоровыми и активными. Социализация является одной из наших базовых потребностей, что также имеет явную связь с психическим здоровьем“, — заключила Куимет.