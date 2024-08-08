Как появилась любовь с точки зрения эволюции: мнение биолога

Наслаждаться физической близостью могут лишь немногие виды животных. Человек получил эту опцию в результате эволюционного развития, потому что нашему виду просто необходимо, чтобы оба партнера занимались сексом и были вместе много лет — совместно растить потомство.

Многим животным на Земле совершенно не нужно столь длительное присутствие родителей в жизни детенышей. Амфибии и рептилии, едва родившись, сразу знают, что им надо делать. А нам недостаточно простого набора навыков. Люди — самые умные из живых существ, но они дольше и больше всех учатся.

В детстве „детенышам“ человека нужно усвоить огромное количество сложных поведенческих стратегий. И желательно, чтобы в их выхаживании, воспитании и обучении участвовали оба родителя. Как это обеспечить? Именно для этого в процессе эволюции у нас появился и сохранился такой сложный механизм, как любовь.

И удовольствие от близости, в том числе оргазм, работает на укрепление привязанности в паре, помогает партнерам дольше оставаться вместе.

Окситоцин, который вырабатывается в момент оргазма, способствует формированию близости с партнером. Оргазм подкрепляет связь с партнером, который нам нравится. Действует этот эволюционный механизм так: во время разрядки происходит выброс эндорфинов („гормонов счастья“), мозг запоминает, что с этим партнером у нас случился невероятный секс. Это заставляет нас стремиться к близости именно с ним, что еще больше укрепляет привязанность.

А учитывая, что у людей скрытая овуляция, то есть партнер никогда не знает, когда его партнерша готова к зачатию, для гарантированного зачатия паре недостаточно один раз заняться сексом. Лучше это делать на протяжении длительного времени, и тут оргазм тоже приходит на помощь. Но оргазм — это лишь дополнительный инструмент для воспроизведения потомства, а основным является любовь.