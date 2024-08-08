Как появилась любовь с точки зрения эволюции: мнение биолога(2)
Почему в процессе эволюции у вида Homo sapiens появилась редкая возможность заниматься сексом круглый год? Как природа помогает парам укреплять связь, в материале Psychologies рассказывает молекулярный биолог Ирина Якутенко.
Наслаждаться физической близостью могут лишь немногие виды животных. Человек получил эту опцию в результате эволюционного развития, потому что нашему виду просто необходимо, чтобы оба партнера занимались сексом и были вместе много лет — совместно растить потомство.
Многим животным на Земле совершенно не нужно столь длительное присутствие родителей в жизни детенышей. Амфибии и рептилии, едва родившись, сразу знают, что им надо делать. А нам недостаточно простого набора навыков. Люди — самые умные из живых существ, но они дольше и больше всех учатся.
В детстве „детенышам“ человека нужно усвоить огромное количество сложных поведенческих стратегий. И желательно, чтобы в их выхаживании, воспитании и обучении участвовали оба родителя. Как это обеспечить? Именно для этого в процессе эволюции у нас появился и сохранился такой сложный механизм, как любовь.
И удовольствие от близости, в том числе оргазм, работает на укрепление привязанности в паре, помогает партнерам дольше оставаться вместе.
Окситоцин, который вырабатывается в момент оргазма, способствует формированию близости с партнером. Оргазм подкрепляет связь с партнером, который нам нравится. Действует этот эволюционный механизм так: во время разрядки происходит выброс эндорфинов („гормонов счастья“), мозг запоминает, что с этим партнером у нас случился невероятный секс. Это заставляет нас стремиться к близости именно с ним, что еще больше укрепляет привязанность.
А учитывая, что у людей скрытая овуляция, то есть партнер никогда не знает, когда его партнерша готова к зачатию, для гарантированного зачатия паре недостаточно один раз заняться сексом. Лучше это делать на протяжении длительного времени, и тут оргазм тоже приходит на помощь. Но оргазм — это лишь дополнительный инструмент для воспроизведения потомства, а основным является любовь.
В пещерах любовь была самым надежным способом побудить двух половозрелых особей долго оставаться вместе и воспитывать потомство. Благодаря любви партнеры испытывают удовольствие и добровольно соглашаются жить рядом, терпеть друг друга, идти на компромиссы, чтобы не потерять эту связь.
Любовь — это инструмент, который обеспечивает выживание человеческих детенышей и популяции на протяжении многих сотен тысяч лет.
Проявления любви мы можем наблюдать и у некоторых животных. Например, мыши-полевки, хорошо изученные зоологами, конечно, не расскажут нам о любви, они не пишут стихов и не поют серенад. Но мы видим, как они тоскуют при разлуке, страдают, если умирает партнер, заботятся, вычесывают и вылизывают друг другу шерстку. И эти поведенческие реакции можно интерпретировать как проявление любви.
Это редкая стратегия — ее придерживаются всего 5% млекопитающих. Но, как и любая биологическая стратегия, она не на 100% совершенна и не гарантирует любовь на всю жизнь. С эволюционной точки зрения нашему виду более свойственна серийная моногамия. Когда одни отношения завершаются, мы можем вступать в другие с новым партнером.