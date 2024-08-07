Почему худыми всегда должны быть женщины? Нестандартные киногероини ломают стереотипы - это нравится не всем

Роман Пенелопы и Колина в третьем сезоне популярного сериала „Бриджертоны“ вызвал шквал токсичных фэтфобных комментариев в сети. Отношения между героями с разным телосложением - не новинка для киноэкранов, только вот худыми почему-то всегда должны быть именно женщины.