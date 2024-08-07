07.08.2024, 16:30
Почему худыми всегда должны быть женщины? Нестандартные киногероини ломают стереотипы - это нравится не всем
ФОТО: Кадр из сериала
Роман Пенелопы и Колина в третьем сезоне популярного сериала „Бриджертоны“ вызвал шквал токсичных фэтфобных комментариев в сети. Отношения между героями с разным телосложением - не новинка для киноэкранов, только вот худыми почему-то всегда должны быть именно женщины.
Журналист издания The Independent Хелен Коффи уверена, что такие двойные стандарты в кино связаны не только с сексизмом, но и с сайсизмом (дискриминации человека на основе его габаритов).
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