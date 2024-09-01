АРХИВНЫЕ ФОТО | „Предрассудков больше нет: мужчины и женщины могут купаться вместе“. Как жители Эстонии отдыхали у моря сто лет назад?

В Эстонии было время, когда людей прямо-таки увещевали взять летний отпуск и поехать на море. Не обязательно для того, чтобы поправить здоровье в грязевых ваннах: просто позагорать, поплавать и позаниматься спортом на свежем воздухе.

„Для этого нет лучше места, чем живописные вируские пляжи Нарва-Йыэсуу, Курессааре, Хаапсалу или Пярну, - продолжает доктор Ханс Альвер. - В последних двух городах можно не только отдохнуть, но и излечиться от всевозможных недугов, связанных с культурной жизнью. Возможность восстановить силы и исцелиться должна быть доступна каждому нуждающемуся в этом гражданину. Это не просто вопрос гуманности и здоровья! Здоровый организм, здоровые нервы, здоровое мировоззрение! Наши курорты и здравницы - лучшее страхование нашего будущего!“