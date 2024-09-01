01.09.2024, 08:30
АРХИВНЫЕ ФОТО | „Предрассудков больше нет: мужчины и женщины могут купаться вместе“. Как жители Эстонии отдыхали у моря сто лет назад?(6)
„Темп жизни в двадцатом веке требует наличия крепких нервов. Поэтому хотя бы раз в год необходимо на месяц-другой забыть о своих заботах, больших и малых, стряхнуть с ботинок пыль большого города и предаться полноценному отдыху на природе“, - писал доктор Ханс Альвер, впоследствии мэр Хаапсалу, в предисловии к сборнику „Эстонские курорты“, вышедшему в 1923 году. Старинными фотографиями поделилось издание Maaleht.
В Эстонии было время, когда людей прямо-таки увещевали взять летний отпуск и поехать на море. Не обязательно для того, чтобы поправить здоровье в грязевых ваннах: просто позагорать, поплавать и позаниматься спортом на свежем воздухе.
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