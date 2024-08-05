Страшные побочные эффекты „волшебного укола“: известная диетолог высказалась о популярном препарате „Оземпик“

Эндокринолог и диетолог, специалист по антивозрастному питанию функциональной медицины и врач общей практики Екатерина Толстикова рассказала ТСН о „побочке“ от использования препарата „Оземпик“ и стоит ли игра свеч, чтобы начать его применение не по назначению.

Препарат не для похудения

Этот препарат предназначен отнюдь не для похудения, а для лечения сахарного диабета II типа. Только в сочетании с правильным питанием и физической активностью его используют для снижения глюкозы в крови и рисков ССЗ (сердечно-сосудистые заболевания). И это происходит исключительно по рекомендации врача и под его наблюдением.

Об этом стоит говорить снова и снова, ведь люди готовы колоть себе что угодно, чтобы увидеть вожделенную цифру на весах. Ведь в голове на повторе раздается идея: „Я точно похудею, у меня будет такой вес и все будет супер“. А вот об оговорках, противопоказаниях и побочных эффектах вплоть до онкологических заболеваний люди не задумываются. Между тем, в инструкции к медицинскому препарату все это указано. Но зачем читать эту кучу букв, если можно сделать волшебный укольчик и результат не заставит себя ждать.

Кому же нужна эта здоровая тарелка, тренировка в зале, даже элементарное закрытие дефицитов, зачем узнавать истинные причины набора веса, если есть „волшебный препарат“. Это же долго, тяжело и требует определенных усилий. Разве что вы хотите быть здоровыми и нормализовать вес не патологическим, болезненным путем, а благодаря сбалансированному питанию, физической активности и просто здоровому состоянию организма.

Как действует „Оземпик“

Вам следует знать, что „Оземпик“ замедляет пассаж пищи и вы чувствуэтк дольше насыщение. Он оказывает влияние на центры пищевого поведения в головном мозге, косвенно стимулирует инсулин и снижает глюкозу.