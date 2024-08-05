Их нельзя игнорировать: 8 признаков нездоровой любви

„Нездоровая любовь - это не то, что вы выбираете, это ситуация, в которой вы оказались. И каждый человек может переживать ее по-разному, поэтому ее сложно идентифицировать или понять“, - говорится в публикации.

8 признаков нездоровой любви

Частая критика. Когда кто-то любит вас, он видит в вас лучшее. Но нездоровая любовь предполагает частую критику.

Ощущение опустошенности вместо притока энергии. Любовь должна ощущаться как подзарядка, а не истощение.

Постоянная ревность. И эта ревность касается не только взаимодействия вашего партнера с другими. Речь также может идти об их достижениях, счастье или независимости.

Постоянная тревожность. Возникает ощущение напряжения, которое никогда не проходит.

Обеспокоеность близких. Ваши близкие начинают выражать беспокойство по поводу ваших отношений.

Обесценивание личных целей. В здоровых отношениях мечты и стремления обоих партнеров ценятся одинаково.

Оправдывание поведения партнера. Если вы обнаружите, что постоянно оправдываете вредное поведение вашего партнера, пришло время задаться вопросом. Вы заслуживаете быть с тем, кто заставляет вас чувствовать себя любимым и ценным, а не с тем, кто постоянно причиняет вам боль.

Вы не счастливы. Это, пожалуй, самый красноречивый признак из всех. Если вы несчастны, если отношения приносят вам больше боли, чем радости, это явный сигнал, что что-то не так.