Правда ли, что одежда определенного цвета может защитить от клещей и кровососущих насекомых?

В 2022 году учёные из Вашингтонского университета опубликовали статью, в которой рассказали о результатах исследования цветовых предпочтений комаров вида Aedes aegypti (кусака жёлтолихорадочный). Голодных насекомых поместили в экспериментальную камеру-тоннель, на полу которой были размещены два круга: белый (контрольный) и меняющий цвет (стимул). Поначалу комары не проявляли никакого интереса к стимулу вне зависимости от его цвета, а исследовали в основном потолок и стены туннеля. Затем учёные впрыснули в камеру углекислый газ — насекомые ориентируются на него, чтобы найти жертву. После этого комары стали охотнее лететь к кругу-стимулу. Наиболее привлекательными цветами были красный, оранжевый, голубой и чёрный, наименее — зелёный, фиолетовый и синий.

Укусы кровососущих не только неприятны, но и потенциально опасны. Так, комары некоторых видов способны переносить малярийных плазмодиев, вызывающих малярию. Также через укусы комаров могут передаваться бактериальные заболевания (например, туляремия), вирусные лихорадки (Западного Нила, Зика, Денге, японский энцефалит) и паразитарные инфекции (дирофиляриоз). Из-за зуда, который вызывают комариные укусы, существует риск вторичного инфицирования расчёсов. Слепни, мухи и клопы могут переносить ещё больше заболеваний — например, сибирскую язву, сонную болезнь , болезнь Шагаса , тиф и даже полиомиелит . Клещи способны заразить человека клещевым энцефалитом, боррелиозом и рядом других инфекций. По данным ВОЗ, от болезней, которые переносят клещи и кровососущие насекомые, ежегодно умирает более 700 000 человек.

Подобные утверждения публикуют как СМИ, так и медицинские порталы, однако единого мнения о том, одежда какого цвета спасёт человека от укуса, нет. Например, одни источники пишут , что клещей привлекает белый цвет, другие — что он (как и в целом светлые тона) их, наоборот, отпугивает . Мухи якобы охотнее летят на синий цвет и избегают жёлтого. Очень популярны (и разнообразны в содержании) подобные заметки о комарах: одни авторы утверждают, что этих насекомых манит одежда красного, оранжевого, чёрного и голубого цветов, а к зелёному, фиолетовому, синему и белому они равнодушны. Другие ресурсы сообщают , что комары избегают красного, жёлтого и белого, но обожают голубой и синий . В некоторых источниках утверждается , что даже слепые насекомые имеют свои цветовые предпочтения.

В 2015 году американские учёные обнаружили , что комары вида Aedes aegypti проявляют больший интерес к высококонтрастным предметам. В камере-тоннеле учёные разместили на белом фоне два пятна: тёмное и едва различимое светло-серое, причём оба то нагревали до +37° C, то охлаждали до комнатной температуры. В камеру запустили комаров и впрыснули углекислый газ. Оказалось, что тёмное тёплое пятно интересовало насекомых больше, чем почти неразличимое той же температуры. Однако при выборе между тёплым светло-серым пятном и таким же комнатной температуры комары стремились к первому. Этот эксперимент показал, что у этих насекомых зрение хотя и участвует в выборе жертвы, однако не определяет его — даже едва различимые тёплые объекты для них гораздо привлекательнее. Также учёные выяснили, что комары улавливают молекулы водяного пара (например, от испаряющегося пота), что помогает им отличить тёмный и нагретый солнцем, но несъедобный камень от потенциальной жертвы. Поэтому исключительно с помощью одежды определённого цвета или определённой контрастности защититься от кровососущих насекомых не получится.

Комментируя результаты исследования, энтомолог Тимоти Бест отмечает , что острота зрения у комаров невысока, поэтому при поиске пищи они больше полагаются на обоняние и теплочувствительные рецепторы, а не на цветовое восприятие. Впрочем, поскольку эти насекомые предпочитают охотиться на рассвете или на закате, они более чувствительны к тёмным оттенкам, а светлые их, наоборот, отталкивают. Поэтому светлая одежда может дать человеку некоторую защиту от комариных укусов. Однако, подчёркивает Бест, учёные рассмотрели только один вид комаров, а какие цвета предпочитают другие — ещё предстоит выяснить.

Учёные признают , что до сих пор неизвестно, воспринимают ли комары цвета так же, как люди, однако они точно предпочитают волны определённой длины. Цвет человеческой кожи, независимо от её пигментации, для комаров выглядит как длинная волна в красно-оранжевом диапазоне. Поэтому, поясняют авторы эксперимента, комары наиболее восприимчивы именно к этим оттенкам. Исследователи также проверили, поможет ли человеку маскировка, чтобы защититься от этих насекомых. Для этого один из учёных поместил свою руку (в первом случае — голую, а во втором — с надетой на неё зелёной перчаткой) в экспериментальную камеру к голодным комарам. До впрыскивания углекислого газа они в обоих случаях не интересовались рукой исследователя, а после их привлекла только голая.

В 2005 году шведские учёные изучили цветовые предпочтения клещей. Исследователи попросили десятерых добровольцев прогуляться по лесу, где была зафиксирована повышенная активность этих членистоногих. Каждый волонтёр совершил 12 прогулок: шесть раз он надевал светлый комплект одежды, полностью закрывавшей руки и ноги, и шесть раз — аналогичный тёмный. После каждого променада учёные осматривали одежду в поисках клещей. Всего они обнаружили 892 клеща: шесть взрослых особей и 886 так называемых нимф — клещей-подростков, которые также переносят заболевания, но более опасны из-за своего небольшого размера. С белых комплектов было собрано пять взрослых клещей и 547 нимф, с тёмных — один взрослый клещ и 339 нимф.

Учёные также проверили, на одежде какого цвета клещей проще обнаружить. Исследователи размещали несколько особей на одном добровольце, а другого просили их найти. Всего этот эксперимент провели 26 раз. Выяснилось, что в среднем участники находят 91% кровососущих на светлой одежде и 93% — на тёмной. Этот результат опровергает популярную рекомендацию носить в сезон клещей белую одежду, поскольку на ней легче обнаружить этих животных — в этом смысле заметной разницы между светлыми и тёмными предметами гардероба нет (хотя, как показало исследование, со светлых комплектов клещей действительно собрали больше, чем с тёмных).

В 2019 году учёные из Университета Флориды выяснили цветовые предпочтения мух вида Musca domestica. Для оценки привлекательности они использовали сразу два метода: анализ поведения насекомых и электроретинограмму — регистрацию биопотенциалов, возникающих в сетчатке при световом раздражении. Выяснилось, что для этих насекомых наиболее привлекательны синий и белый цвета, а вот жёлтый, используемый во многих ловушках, их, напротив, отталкивает. Добавление чёрного узора на синем фоне повышало интерес животных ещё сильнее, а вот жёлтые линии „портили“ даже любимый синий цвет — и мух он переставал привлекать.

В 2010 году венгерские исследователи изучили, какой цвет больше нравится слепням. Три реалистичные полноразмерные модели лошадей: белую, коричневую и чёрную — покрыли специальным бесцветным липким веществом, чтобы севшие на них слепни не могли улететь. На протяжении 54 летних дней фигуры лошадей „паслись“ в поле, а экспериментаторы раз в два дня обновляли слой „клея“. В итоге меньше всего насекомых сели на белую модель, коричневая оказалась в 15 раз более привлекательной, а чёрная — в 25 раз. Впрочем, считают учёные, переносить результаты их эксперимента на людей без дополнительных проверок не следует. По мнению исследователей, предпочтения слепней объясняются в первую очередь не цветом „шерсти“, а разной интенсивностью отражённого солнечного света. В случае с одеждой этот показатель будет играть существенно менее значимую роль.

Таким образом, некоторые немногочисленные эксперименты показывают, что клещи и кровососущие насекомые при выборе жертвы могут руководствоваться в том числе цветом одежды. Однако данных, чтобы считать предметы гардероба определённых оттенков надёжной защитой от комаров, слепней и прочих животных, пока недостаточно. К тому же сам по себе цвет одежды — не единственный и не основной маркер, по которому они выбирают жертву.

Вердикт: Это не точно