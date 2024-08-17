Работа в офисе повышает либидо у женщин, выяснили исследователи

45,74% респондентов заявили, что у них усилилось влечение, 40,14% — что уменьшилось. Молодые женщины в возрасте от 18 до 27 лет в 55,65% случаев отметили повышение либидо. Особенно это коснулось одиноких.

По мнению девушек, усиление сексуального желания стало следствием улучшения психического здоровья благодаря более активной социальной жизни. Мужчины же говорили, что интерес к сексу повышается из‑за необходимости снять стресс.

Треть молодых мужчин также отмечали, что больше хотят секса, поскольку в офисе чаще скучают по своим партнершам. Это справедливо и для участников опроса женского пола.

Тем не менее многие респонденты пожаловались, что после возвращения с удаленки секс в их жизни стал более запланированным и потому менее захватывающим. Другой проблемой офисной работы стало отсутствие баланса между профессиональной и личной жизнью.