Какой у тебя фетиш? Непридуманные истории знакомств в Tinder

Были мужчины, которые писали активно, она с ними встречалась, но потом неожиданно пропадали — переставали выходить на связь без каких-либо объяснений. Однако спустя продолжительное время — несколько недель или даже больше — как ни в чем не бывало что-нибудь писали и разговор продолжался с того же места, на котором оборвался.

’’Один из первых мужчин, с которым я встретилась, сначала казался очень привлекательным, его внешность была такой „сладкой“. Он был классный, но еще ребенок, поэтому мы и перестали общаться: он обиделся на меня за то, что я не пригласила его на свой день рождения, а отмечала его не только с подругами, но и другими мужчинами, один из которых был парнем моей подруги, а остальные — два моих двоюродных брата“.

Майя рассказывает, что знакомилась в Tinder и встречалась с несколькими мужчинами, которые виртуально показались ей интересными. Кто-то из них нравился настолько, что хотелось завязать даже отношения, с кем-то было просто физическое притяжение.

Впрочем, кто не рискует, тот и не выигрывает. Знакомство в Tinder вполне может закончиться историей любви. Так, например, случилось с Самантой. Весной прошлого года она отправилась на свидание с мужчиной, с которым познакомилась в интернете. Он был вежлив, много шутил, у него оказалось прекрасное чувство юмора. С тех пор они не расстаются и этим летом стали родителями. ’’Те, кто со мной знаком, знают, что он делает меня безмерно счастливой, я бы не могла представить себя с кем-то другим“, — говорит Саманта.

Среди читательниц Delfi многие пользовались мобильным приложением Tinder. Кто-то исключительно ограничивался перепиской с мужчинами, а как только поступало предложение встретиться, отвечали отказом. Так, например, всегда делали Кристина и Лиана. Обе признаются, что общаться виртуально интересно, но как только возникает реальная возможность увидеться с человеком, становится страшно. Во-первых, потому что с точки зрения безопасности не знаешь, чем все обернется. Во-вторых, невозможно спрогнозировать, оправдаются ли ожидания: хорошо, если внешность молодого человека будет соответствовать тому, что вы видели на фото, и вдобавок он окажется джентльменом, а если нет…

Настояла на том, что я сама заплачу за напитки, на что он указал, что так женщины делают только, когда знают — следующего свидания не будет. В тот момент не смогла честно сказать, что именно так я и думаю. После расставания переписка уже не продолжалась, парень явно четко считал мои мысли’’.

Встретились через несколько дней снова, на этот раз к пиву я не притрагивалась, пила только чай. Скорее всего, в первый раз все-таки алкоголь сделал свое дело, в трезвом состоянии все наши разговоры мне казались скучными, я даже не могла лишний раз улыбнуться.

Катя тоже когда-то много времени проводила в мобильном приложении Tinder. ’’Первое свидание через Tinder состоялось с Виталиком. Мы встретились в кафе, он заказал пиво, я тоже, разговаривать было интересно, поэтому мы продолжили вечер в других пивных барах. Мне все нравилось, парень тоже казался довольно остроумным. В конце свидания мы просто обнялись, все было очень солидно. На следующий день он поблагодарил меня за свидание и предложил встретиться еще когда-нибудь. Я охотно согласилась. Но переписка не клеилась, больше он не казался таким остроумным, как раз наоборот — слишком серьезным.

В какой-то момент она решила, что поскольку все свидания так или иначе заканчиваются ничем, пора удалить приложение. Но спустя время на дне рождения подруги под воздействием алкоголя, желая просто пошутить, снова его скачала на телефон. Увидела симпатичного парня и подумала, почему бы не проверить его на совместимость, уж никому хуже от этого не будет. Молодой человек ей написал, они сходили на несколько свиданий и так все стало развиваться, что спустя два года вместе начали снимать квартиру.

Как-то приглянулся ей один парень, с которым она хотела провести только одну ночь. „Когда мы встретились и все двигалось в сторону запланированного, я поняла, что он мне очень не нравится. Но я боялась его задеть, сказав, чтобы он ушел, поэтому во время секса начала плакать, что сработало. Признаюсь, в тот момент я чувствовала себя плохо не потому, что начала специально плакать, а потому, что впервые в Tinder искала только любовное приключение“, — говорит Майя.

А однажды молодой человек, с которым Катя познакомилась в Tinder, вообще принял ее за другую девушку. „С Женей переписка была лаконичной, уже через несколько предложений договорились встретиться. Каждый выпил по три бокала пива. Поскольку это был воскресный вечер, я знала, что больше пить не буду, потому что утром на работу. Он спросил, что будем делать дальше, на что я ответила, что пить не буду, вместо этого можем целоваться, а он посмеялся и принялся за дело. После этого мы продолжили болтать, он назвал имя моего однокурсника, когда я спросила, знакомы ли они, ответил: „Алиса, это же мой лучший друг“.

Надо было видеть в этот момент мое недоуменное выражение лица! „Мы же с тобой несколько раз встречались на вечеринках и на одной из них, лет семь назад, тоже целовались“, — добавил он. Конечно, ничего такого я не помнила, ведь я не Алиса“.

Секс по-дружбе

Елене тоже есть что вспомнить. Она познакомилась в Tinder с симпатичным молодым человеком, но когда наступил день встречи, ее ожидало разочарование. ’’Я была выше его ростом, из-за чего чувствовала себя некомфортно, мне нравятся высокие мужчины. Не понравился и его голос, он был очень тонким, писклявым, совсем не мужественным, что тоже вызвало отторжение. Весь вечер думала, как бы быстрее уйти, чтобы все это закончилось“.

С другим мужчиной она встречалась несколько раз. Он был остроумный, приятный, в его компании Лена чувствовала себя хорошо. Несколько месяцев они были в отношениях. Но потом оба решили, что больше воспринимают друг друга как друзья, такими до сих пор и остались. „С тех пор прошло уже больше года, а мы по-прежнему иногда общаемся и встречаемся как друзья“, — рассказала она.