Красота и здоровье
03.08.2024, 08:30

В Европе, в том числе в Эстонии, заболеваемость сифилисом и гонореей растет в геометрической прогрессии. Что происходит?

 
Сифилис возвращается!

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Так выглядит сифилис второй стадии
Так выглядит сифилис второй стадии
ФОТО: Herbert L. Fred, MD, and Hendrik A. van Dijk | Wikimedia Commons

Число заболеваний сифилисом и гонореей растет по всей Европе, количество заболевших увеличилось также в Эстонии и соседних странах.

В Европе стремительно растет заболеваемость болезнями, передающимися половым путем. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2022 году число заболевших в Евросоюзе увеличилось на 48%, а число случаев сифилиса - на 34%.

Появление антибиотиков, казалось, навсегда решило проблему заболеваний, передающихся половым путем, которые у многих часто ассоциируются с борделями XIX века и попыткой лечения этих заболеваний ртутью. Однако в последние годы произошло возвращение сифилиса, и из-за большей мобильности людей уровень инфицирования начал расти.

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