03.08.2024, 08:30
В Европе, в том числе в Эстонии, заболеваемость сифилисом и гонореей растет в геометрической прогрессии. Что происходит?
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ФОТО: | Wikimedia Commons
Число заболеваний сифилисом и гонореей растет по всей Европе, количество заболевших увеличилось также в Эстонии и соседних странах.
В Европе стремительно растет заболеваемость болезнями, передающимися половым путем. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2022 году число заболевших в Евросоюзе увеличилось на 48%, а число случаев сифилиса - на 34%.
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