По словам д-ра Кальюмяэ, зачастую люди слишком мало осведомлены о реальном состоянии своего здоровья и рисках, связанных с образом жизни. „В большинстве случаев на профилактический контроль здоровья люди приходят либо по направлению от работодателя, либо по настоятельной просьбе своих близких. Женщины принимают самостоятельное решение о посещении врача легче, чем мужчины“.

„Так же как первым шагом к здоровому сердцу для курильщиков является отказ от курения, так и для тех, кто ежедневно ест переработанные мясные продукты, пересмотр рациона очень важен для здоровья. В конечном итоге он может улучшить работу многих органов и снизить риск развития ряда онкологических заболеваний“, – говорит она.

„Уже в 2015 году ВОЗ отнесла все мясные продукты к 1-й группе канцерогенов, куда еще входят асбест и сигаретный дым“, – говорит доктор Кальюмяэ и рекомендует отказаться от постоянного употребления красного мяса и включить в меню больше рыбы и мяса птицы.

Не стоит забывать и о пользе бобовых, цельнозерновых продуктов и орехов, позволяющих пополнять рацион белком. „Исследования показали, что употребление в пищу бобовых снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца. Необработанные цельнозерновые продукты, растительные жиры и орехи также помогают лучше держать под контролем уровень холестерина“, – говорит доктор.

„Употребление мясных продуктов, особенно красного мяса, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Чем больше мы едим красного мяса и переработанных мясных продуктов, тем выше этот риск“, – говорит доктор Кальюмяэ, подчеркивая риски для здоровья, связанные с постоянным употреблением переработанных продуктов, особенно переработанных мясных продуктов.

„Питайтесь разнообразно, ешьте больше фруктов, овощей и продуктов, богатых клетчаткой, и отдавайте предпочтение блюдам из свежего мяса, а не переработанным мясным продуктам. Готовьте еду сами и избегайте чрезмерного употребления соли и сахара“, – советует доктор Хенри Кальюмяэ, главный кардиолог Восточно-Таллиннской центральной больницы. „Рекомендуется съедать пять горстей фруктов и овощей в день. Еще важно употреблять продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты, например, рыбу“.

„Наиболее готовы к проверке своего здоровья те, кто уже испытал первые проблемы со здоровьем и под влиянием этого хочет начать менять свой образ жизни. И тогда еще далеко не поздно, но лучше начинать консультироваться с врачом еще раньше – когда вы чувствуете себя полностью здоровым и хотите прожить здоровым как можно дольше“.

„Оценка состояния здоровья – словно действующий маяк, указывающий направление и дающий представление о том, где в организме может скрываться проблема. Мы также можем дать человеку рекомендации о том, что делать дальше и вести более здоровую и полноценную жизнь“, – говорит доктор Кальюмяэ, отмечая, что и у семейных врачей и у Восточно-Таллиннской центральной больницы имеется многолетний опыт проведения аудита здоровья, который включает в себя обзор всего состояния здоровья и составление рекомендаций на его основе.

Если в ходе обследования абсолютно здорового человека мы обнаруживаем какое-либо заболевание, то в большинстве случаев оно, как правило, находится в начальной стадии и хорошо поддается лечению“. Если человек приходит на контроль своего здоровья, врач может направить его к нужному специалисту и ускорить доступ к лечению“, – говорит доктор Кальюмяэ.

Несмотря на то, что инфаркт миокарда преимущественно считается болезнью людей более старшего возраста, все чаще он поражает молодых людей в возрасте от сорока лет, причем чаще мужчин, чем женщин. Каждый человек может многое сделать для своего сердца.