Не будет таким позитивный и легким, как прошлые месяцы: эстонский таролог предупреждает об опасностях августа
Последний месяц лета не будет таким позитивный и легким, как прошлые, пишет таролог Ольга Худякова.
Многие почувствуют упадок сил и резкие перепады настроения. В августе карты не советуют начинать новые дела, сейчас лучшее время для того, чтобы включить режим „ожидания“ и смотреть на то, как события сами развиваются вокруг вас. Главные темы месяца - это любовные переживания и вечные сомнения. Аркан месяца - Влюбленные, Повешенный и Звезда.
Овен
аркан Повешенный, Звезда и Солнце
Овнам лучше посвятить этот месяц семье, постарайтесь максимально проводить время с домочадцами. Вашим близким нужно внимание, а в ответ на вашу заботу они обязательно вас порадуют. Для того чтобы справиться с усталостью необходим отдых, поэтому вы можете смело позволить себе денек-другой провести дома и ничего не делать.
Телец
аркан Мир, Башня и Колесница
В августе внезапно и резко может разрешиться та ситуация, которая вас волновала уже долгое время. Если конец будет не таким, как вы себе это представляли, не печальтесь, скоро придет новое. В последний месяц лета большая вероятность того, что запланированная поездка может сорваться или пойти не по плану. Наберитесь терпения и приготовьтесь быстро и хладнокровно подстраиваться под происходящую ситуацию.
Близнецы
аркан Повешенный, Маг и Колесо Фортуны
Близнецы, приготовьтесь к тому, что в августе вам придется выжидать нужный момент, чтобы начать действовать, особенно этот совет будет уместен в сфере работы и карьеры. Вы точно почувствуете, когда придет то время и будет „пора“. В денежном плане месяц будет положительным, возможно вам поднимут зарплату, а может быть сделают хороший подарок.
Рак
аркан Звезда, Солнце и Повешенный
Август отлично подойдет для того, чтобы набросать план дальнейших действий, проанализировать свои ошибки. Но пока все это следует оставить на бумаге или в своей голове. Сейчас не время что-то менять, начинать действовать лучше всего в начале осени. В отношениях с противоположным полом может быть непонимание, постарайтесь меньше отстаивать свою точку зрения.
Лев
аркан Колесница, Дьявол и Звезда
Сейчас не время принимать быстрые решения или менять тактику. Если ситуация выходит из-под контроля, попробуйте отойти, отложить и т.д. Также меньше рассказывайте о своих планах окружающим, за вашей спиной есть недоброжелатели, которые могут использовать полученную информацию против вас.
Дева
аркан Суд, Отшельник и Иерофант
Наконец-то вы сможете отпустить свое прошлое и благополучно о нем забыть. Из-за этого внутри может возникнуть чувство пустоты, но помните, что оно скоро сменится новыми эмоциями и впечатлениями. Август благоприятный месяц для смены работы, решения судебных вопросов.
Весы
аркан Луна, Суд и Отшельник
В августе вас будет беспокоить вопрос денег, возможны непредвиденные затраты, которые ударят по кошельку. Последний месяц лета - некий переломный момент, когда будет эмоционально непросто, но благодаря этому вы сможете пересмотреть многие вещи. Знайте, если вы допустили ошибку, то точно сделаете необходимые выводы, и подобного больше никогда не повториться в вашей жизни.
Скорпион
аркан Смерть, Колесница и Дьявол
Август не лучшее время для путешествий и переездов, обстоятельства будут складываться так, чтобы вы возвращались обратно. Отношения в семье могут накаляться, поэтому если вас что-то беспокоит, постарайтесь разъяснить ситуацию сразу, обиды не должны накапливаться. Избегайте шумных вечеринок и мест, где распивают алкоголь.
Стрелец
аркан Колесница, Дьявол и Маг
В августе вас ждут перемены, и скорее всего они произойдут на работе. Не бойтесь рисковать, все обстоятельства складываются в вашу пользу. Сейчас необходимо проанализировать ваши расходы, возможно вы тратите много денег на развлечения. Лето подходит к концу, а значит пора подумать о накоплениях.
Козерог
Аркан Справедливость, Звезда и Дьявол
В августе старайтесь следовать правилам, тогда вы точно останетесь в выигрыше. Судьба может искушать вас по-разному, не поддавайтесь на ее уловки. В конце месяца не стоит испытывать свою удачу, не играйте в казино, не покупайте лотерею.
А вот одинокие женщины козероги в этом месяце могут встретить свою судьбу.
Водолей
Аркан Мир, Отшельник и Императрица
В августе придется заняться любовными вопросами, постарайтесь быть честным с вашей второй половинкой, думайте над каждым словом, чтобы было без обид. В последний месяц лета будет полезно проводить больше времени наедине с собой. Сейчас можно дать слабину, потосковать о прошлом, выплеск эмоций поможет вам проработать проблему, отпустить ненужное.
Рыбы
Аркан Влюбленные, Император и Верховная Жрица
Пока кругом кипят страсти, вы чувствуете себя спокойно. Август - это о том, когда вы принимаете верные решения, раздаете советы другим, потому что знаете как правильно. Возможно получение денежного бонуса, а в отношениях должна быть гармония, поэтому наслаждайтесь моментом.