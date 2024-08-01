Не будет таким позитивный и легким, как прошлые месяцы: эстонский таролог предупреждает об опасностях августа

Многие почувствуют упадок сил и резкие перепады настроения. В августе карты не советуют начинать новые дела, сейчас лучшее время для того, чтобы включить режим „ожидания“ и смотреть на то, как события сами развиваются вокруг вас. Главные темы месяца - это любовные переживания и вечные сомнения. Аркан месяца - Влюбленные, Повешенный и Звезда.

Овен

аркан Повешенный, Звезда и Солнце

Овнам лучше посвятить этот месяц семье, постарайтесь максимально проводить время с домочадцами. Вашим близким нужно внимание, а в ответ на вашу заботу они обязательно вас порадуют. Для того чтобы справиться с усталостью необходим отдых, поэтому вы можете смело позволить себе денек-другой провести дома и ничего не делать.

Телец

аркан Мир, Башня и Колесница

В августе внезапно и резко может разрешиться та ситуация, которая вас волновала уже долгое время. Если конец будет не таким, как вы себе это представляли, не печальтесь, скоро придет новое. В последний месяц лета большая вероятность того, что запланированная поездка может сорваться или пойти не по плану. Наберитесь терпения и приготовьтесь быстро и хладнокровно подстраиваться под происходящую ситуацию.

Близнецы

аркан Повешенный, Маг и Колесо Фортуны

Близнецы, приготовьтесь к тому, что в августе вам придется выжидать нужный момент, чтобы начать действовать, особенно этот совет будет уместен в сфере работы и карьеры. Вы точно почувствуете, когда придет то время и будет „пора“. В денежном плане месяц будет положительным, возможно вам поднимут зарплату, а может быть сделают хороший подарок.

Рак

аркан Звезда, Солнце и Повешенный

Август отлично подойдет для того, чтобы набросать план дальнейших действий, проанализировать свои ошибки. Но пока все это следует оставить на бумаге или в своей голове. Сейчас не время что-то менять, начинать действовать лучше всего в начале осени. В отношениях с противоположным полом может быть непонимание, постарайтесь меньше отстаивать свою точку зрения.

Лев

аркан Колесница, Дьявол и Звезда