Красота и здоровье
01.08.2024, 09:06

Врач-косметолог Тийна Медер: избыток ретинола может серьезно навредить печени и повысить риск рака кожи

 
Евросоюз вводит ограничение на использование витамина А
Тийна Медер знает все об уходе за кожей лица.
Тийна Медер знает все об уходе за кожей лица.
ФОТО: Erakogu

ЕС ввел общее ограничение на все средства по уходу за кожей, содержащие более 0,3% ретинола, и средства по уходу за телом, содержащие 0,05% ретинола. С 1 ноября 2025 года новые косметические продукты, не отвечающие этим требованиям, не могут быть выведены на рынок ЕС. Delfi попросил Тийну Медер, одного из самых известных врачей-косметологов Эстонии и создательницу косметического бренда Meder Beauty, объяснить, чем опасен ретинол, который называют „витамином молодости“.

Ретинол это всем известный витамин А, который для человека жизненно необходим. Наиболее активной формой является ретиноевая кислота, без которой долго не проживешь. Ретиноевая кислота, ретинил альдегид и ретинол используются в косметике с восьмидесятых годов прошлого века, а в последние два десятилетия все чаще используются более мягкие производные ретинола - ретинил пальмитат, ретинил ацетат, ретинил ретиноат и другие. Все они в большей или меньшей степени ускоряют обновление кожи, что помогает ее выровнять, уменьшить выраженность морщин, пигментных пятен, сузить поры и т.д. Кроме того, ретинол уменьшает активность сальных желез и толщину рогового слоя кожи - благодаря этому его используют для лечения акне.

Ретинол настолько слился со своим имиджем косметического ингредиента, что создалось впечатление, что кожа его получает только из косметики. На самом деле, в нашем организме ретиноевая кислота синтезируется постоянно, это происходит в тонком кишечнике. Кроме этого, мы получаем ретинол с пищей - его много в яйцах, молочных продуктах, сыре, рыбе и мясе и особенно много в печени. Порция куриной печенки вполне перекрывает потребности кожи в ретиноле без всяких побочных эффектов. Кроме этого, предшественники ретинола - бета-каротин и другие вещества в большом количестве содержатся в любых фруктах и овощах красного и желтого цвета.

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