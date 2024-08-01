Врач-косметолог Тийна Медер: избыток ретинола может серьезно навредить печени и повысить риск рака кожи

Ретинол это всем известный витамин А, который для человека жизненно необходим. Наиболее активной формой является ретиноевая кислота, без которой долго не проживешь. Ретиноевая кислота, ретинил альдегид и ретинол используются в косметике с восьмидесятых годов прошлого века, а в последние два десятилетия все чаще используются более мягкие производные ретинола - ретинил пальмитат, ретинил ацетат, ретинил ретиноат и другие. Все они в большей или меньшей степени ускоряют обновление кожи, что помогает ее выровнять, уменьшить выраженность морщин, пигментных пятен, сузить поры и т.д. Кроме того, ретинол уменьшает активность сальных желез и толщину рогового слоя кожи - благодаря этому его используют для лечения акне.