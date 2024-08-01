Врач-косметолог Тийна Медер: избыток ретинола может серьезно навредить печени и повысить риск рака кожи
ЕС ввел общее ограничение на все средства по уходу за кожей, содержащие более 0,3% ретинола, и средства по уходу за телом, содержащие 0,05% ретинола. С 1 ноября 2025 года новые косметические продукты, не отвечающие этим требованиям, не могут быть выведены на рынок ЕС. Delfi попросил Тийну Медер, одного из самых известных врачей-косметологов Эстонии и создательницу косметического бренда Meder Beauty, объяснить, чем опасен ретинол, который называют „витамином молодости“.
Ретинол это всем известный витамин А, который для человека жизненно необходим. Наиболее активной формой является ретиноевая кислота, без которой долго не проживешь. Ретиноевая кислота, ретинил альдегид и ретинол используются в косметике с восьмидесятых годов прошлого века, а в последние два десятилетия все чаще используются более мягкие производные ретинола - ретинил пальмитат, ретинил ацетат, ретинил ретиноат и другие. Все они в большей или меньшей степени ускоряют обновление кожи, что помогает ее выровнять, уменьшить выраженность морщин, пигментных пятен, сузить поры и т.д. Кроме того, ретинол уменьшает активность сальных желез и толщину рогового слоя кожи - благодаря этому его используют для лечения акне.