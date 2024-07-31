Психолог объяснил желание женщин жить без секса

По словам Лемиллера, как правило, целибат выбирают очень молодые и пожилые женщины. Таким образом они справляются с усталостью от свиданий и минимизируют риск токсичного поведения со стороны партнера. Также отказ от секса позволяет им сконцентрироваться на построении карьеры и повышении самооценки, добавил эксперт.