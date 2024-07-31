Летняя погода может способствовать появлению герпеса. Как предотвратить эту проблему?
Лето приносит с собой теплую погоду, а солнце призывает окунуться в воду. Но при этом сочетание влажности и ветра могут способствовать появлению герпеса. Любой, кто переносил это заболевание, знает, что герпес может быть крайне неприятным и болезненным. Аптекарь делится советами о том, как предотвратить эту проблему со здоровьем и что необходимо предпринять, если все же заболевание настигло вас.
Герпес (иногда некоторые виды этого заболевания называют лишаем) представляет собой инфекционное заболевание, вызываемое вирусом простого герпеса - Herpes simplex. „Существует несколько штаммов вируса герпеса. Герпес на губах и генитальный герпес вызываются различными типами вирусов. Если смотреть на численное выражение, то установлено, что носителями вируса простого герпеса является более 90% людей“, — объясняет провизор аптеки Benu Tartu Sõbra Астрид Оолберг.
Вирусом заражаются при тесном контакте с кожей и слизистыми оболочками. Если вирус попадает в кровь человека, то он остается там на всю жизнь. „Если у кого-то ослаблена иммунная система, или же он проходит стрессовый период, а также когда человек простудился – во всех этих ситуациях вирус может активизироваться“, — говорит Оолберг. „Лето также создает условия, благоприятствующие возникновению герпеса – будь то интенсивное солнце, купание в холодной воде или нахождение на сквозняке“, - добавляет она. Все это означает, что вирус может длительное время находиться в покое в организме и проявлять себя только при подходящих для него условиях.
Герпес проявляется в виде пузырчатой сыпи на слизистой рта и носа, а также на губах или лице. „Сначала кожа воспаляется, краснеет и чешется, позже появляются волдыри, наполненные жидкостью. Кроме того, все это может сопровождаться общим недомоганием и даже небольшим повышением температуры“, — описывает первичные симптомы герпеса Оолберг. „Прыщи начинают лопаться, образовавшиеся язвочки покрываются корочками. Восстановление может занять неделю или даже две“.
Герпес нужно взять под контроль уже при первых симптомах
Для лечения герпеса доступны различные мази и гели, содержащие соответствующие действующие вещества. „Важно действовать сразу при появлении симптомов, поскольку вирус очень заразен“, — подчеркивает Оолберг. „Раннее лечение на начальной стадии заболевания помогает предотвратить распространение вируса и появление новых высыпаний на коже, снимает боль и дискомфорт. Кроме того, эта проблема, как правило, выглядит довольно неприглядной в глазах пациента, и поэтому ей ищут быстрое решение“, - отмечает аптекарь и добавляет, что в аптеке также можно попросить специальные пластыри от герпеса, которыми закрывают волдыри и ускоряют их заживление. „Кроме того, существуют противовирусные таблетки, которые подавляют вирус герпеса в организме и снижают частоту обострений этого вируса“.
Как и при любой другой проблеме со здоровьем, и при герпесе очень важно следовать инструкции по применению лекарств, потому что продолжительность курса лечения определена не просто так. „Мазь против вируса герпеса необходимо наносить как на волдырь, так и на окружающую кожу 4-5 раз в день. При правильном использовании препарата можно держать образование волдыря под контролем и предотвратить распространение вируса на другие участки кожной поверхности“, — подчеркивает провизор и рекомендует обязательно обращаться в аптеку за консультацией по применению препарата.
Если симптомы герпеса не смягчаются или возникают осложнения, то следует обратиться к врачу, который при необходимости назначит более сильные противовирусные препараты или рассмотрит другие варианты лечения для ускорения выздоровления.
Ключевой фактор – укрепление иммунной системы
Люди, которые повторно заражаются вирусом, обычно уже знают, что может провоцировать вспышки вируса. „Да, это правда, что легче сказать о важности избегать возбудителей заболевания, но в реальной жизни это сделать не так просто“, — отмечает Оолберг. Такими триггерами болезни могут быть стресс, неправильное питание и недостаток сна. „Поэтому важно поддерживать здоровье тела, а также и душевное здоровье, необходимо избегать чрезмерного стресса и обеспечивать для себя достаточный отдых. Также советую употреблять необходимое количество витаминов, и особенно фруктов и овощей, содержащих витамин С“, — делится рекомендациями аптекарь. Сбалансированный режим отдыха и работы, а также регулярное пребывание на свежем воздухе тоже ощутимо помогают бороться с вирусом.