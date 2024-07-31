Летняя погода может способствовать появлению герпеса. Как предотвратить эту проблему?

Герпес (иногда некоторые виды этого заболевания называют лишаем) представляет собой инфекционное заболевание, вызываемое вирусом простого герпеса - Herpes simplex. „Существует несколько штаммов вируса герпеса. Герпес на губах и генитальный герпес вызываются различными типами вирусов. Если смотреть на численное выражение, то установлено, что носителями вируса простого герпеса является более 90% людей“, — объясняет провизор аптеки Benu Tartu Sõbra Астрид Оолберг.

Вирусом заражаются при тесном контакте с кожей и слизистыми оболочками. Если вирус попадает в кровь человека, то он остается там на всю жизнь. „Если у кого-то ослаблена иммунная система, или же он проходит стрессовый период, а также когда человек простудился – во всех этих ситуациях вирус может активизироваться“, — говорит Оолберг. „Лето также создает условия, благоприятствующие возникновению герпеса – будь то интенсивное солнце, купание в холодной воде или нахождение на сквозняке“, - добавляет она. Все это означает, что вирус может длительное время находиться в покое в организме и проявлять себя только при подходящих для него условиях.

Герпес проявляется в виде пузырчатой сыпи на слизистой рта и носа, а также на губах или лице. „Сначала кожа воспаляется, краснеет и чешется, позже появляются волдыри, наполненные жидкостью. Кроме того, все это может сопровождаться общим недомоганием и даже небольшим повышением температуры“, — описывает первичные симптомы герпеса Оолберг. „Прыщи начинают лопаться, образовавшиеся язвочки покрываются корочками. Восстановление может занять неделю или даже две“.

Герпес нужно взять под контроль уже при первых симптомах