Maxima
30.07.2024, 17:57

РЕЦЕПТ: Удивительно простое банановое мороженое, которое покорит сердца

 
ФОТО: Maxima Eesti

Если вы ищете способ охладиться в жаркий летний день и насладиться чем-то невероятно вкусным, то не проходите мимо – этот рецепт именно для вас! Предлагаем вам быстрый и простой рецепт мороженого, которое как нельзя лучше подходит для жарких летних дней.

Почему мороженое – лучшее летнее лакомство?

Мороженое – это не просто десерт, это настроение, источник удовольствия для всех возрастов. Это холодное лакомство освежает и дарит прохладу, чего нам так не хватает в знойный день. Попробуйте приготовить мороженое дома – это возможность экспериментировать с различными вкусами и создавать особые любимые блюда.

А теперь самое интересное – простой рецепт бананового мороженого!

Ингредиенты (на 3 порции):

  • 3 спелых банана

  • по желанию молоко для более насыщенного вкуса!

Приготовление:

  1. Очистите бананы от кожуры, нарежьте небольшими кусочками и положите в морозилку примерно на 4 часа до полного замерзания.

  2. Достаньте замороженные бананы на 5 минут, чтобы они чуть-чуть подтаяли.

  3. Переложите бананы в блендер. При желании добавьте немного цельного или растительного молока. Тщательно измельчите до однородности.

  4. Подавайте сразу или переложите получившуюся массу в емкость и поставьте в морозилку на пару часов.

К этому мороженому отлично подойдут ваши любимые добавки – шоколадная крошка, орешки, ягоды или карамельный соус, чтобы создать совершенно уникальное мороженое!

Кстати, это мороженое подходит и для веганов, людей с непереносимостью глютена и тех, кто избегает белого сахара!

А если вы не хотите ждать ни минутки, то скорее отправляйтесь в магазины Maxima! Там сейчас как раз проходят Дни мороженого – цены на него растаяли в лучах жаркого летнего солнца, а само мороженое свежее и холодное! Приходите и найдите свое новое любимое мороженое или пополните запасы любимых вкусов! Дни мороженого продлятся до 12 августа.

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