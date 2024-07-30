РЕЦЕПТ: Удивительно простое банановое мороженое, которое покорит сердца
Если вы ищете способ охладиться в жаркий летний день и насладиться чем-то невероятно вкусным, то не проходите мимо – этот рецепт именно для вас! Предлагаем вам быстрый и простой рецепт мороженого, которое как нельзя лучше подходит для жарких летних дней.
Почему мороженое – лучшее летнее лакомство?
Мороженое – это не просто десерт, это настроение, источник удовольствия для всех возрастов. Это холодное лакомство освежает и дарит прохладу, чего нам так не хватает в знойный день. Попробуйте приготовить мороженое дома – это возможность экспериментировать с различными вкусами и создавать особые любимые блюда.
А теперь самое интересное – простой рецепт бананового мороженого!
Ингредиенты (на 3 порции):
3 спелых банана
по желанию молоко для более насыщенного вкуса!
Приготовление:
Очистите бананы от кожуры, нарежьте небольшими кусочками и положите в морозилку примерно на 4 часа до полного замерзания.
Достаньте замороженные бананы на 5 минут, чтобы они чуть-чуть подтаяли.
Переложите бананы в блендер. При желании добавьте немного цельного или растительного молока. Тщательно измельчите до однородности.
Подавайте сразу или переложите получившуюся массу в емкость и поставьте в морозилку на пару часов.
К этому мороженому отлично подойдут ваши любимые добавки – шоколадная крошка, орешки, ягоды или карамельный соус, чтобы создать совершенно уникальное мороженое!
Кстати, это мороженое подходит и для веганов, людей с непереносимостью глютена и тех, кто избегает белого сахара!
А если вы не хотите ждать ни минутки, то скорее отправляйтесь в магазины Maxima! Там сейчас как раз проходят Дни мороженого – цены на него растаяли в лучах жаркого летнего солнца, а само мороженое свежее и холодное! Приходите и найдите свое новое любимое мороженое или пополните запасы любимых вкусов! Дни мороженого продлятся до 12 августа.
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