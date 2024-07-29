Раскрыты главные условия женских оргазмов. Что же нужно — рассказал эксперт

Мужчины в основном получают удовольствие от проникающего секса, женщинам же нужны объятия, эмоциональная связь, сильное возбуждение, а также ощущение себя желанной, объяснила специалистка. Поэтому мужчины практически всегда достигают удовлетворения, а женщины — намного реже.

„Женщины часто испытывают сексуальное желание, но им важно эмоциональное единение с партнером в обстановке комфорта и безопасности. Они могут хотеть испытывать оргазм много раз. У женщин широкий спектр того, что их удовлетворяет, и хорошие любовники найдут время, чтобы поговорить об этом, и найдут способы удовлетворить женщину“, — рассказала Ливитт.

Специалистка объяснила, что женщинам в среднем требуется от 20 до 60 минут прелюдии для достаточного возбуждения. Для достижения оргазма она посоветовала рассказывать о своих желаниях партнеру, чтобы он понял, как действовать. Также не нужно делать кульминацию самоцелью, добавила психолог. Пары, которые сосредоточены на процессе, получают больше удовольствия от секса и чаще испытывают оргазмы.