Ходить и худеть: 5 советов, как сжигать больше калорий во время прогулки

Сейчас очень много говорят о ходьбе — от ее влияния на сердце до того, как она поддерживает здоровье суставов. Те, кто все еще не знает о преимуществах ходьбы, должны знать, что это не только отличная форма упражнений, но и фантастический способ сжигать калории и улучшать общую физическую форму. Для того чтобы начать ходить, не нужно ничего, кроме пары хорошей обуви. Вы можете ходить в любое время дня, поэтому ключ заключается в том, как максимизировать воздействие ходьбы на ваше тело. О советах, которые помогут увеличить сжигание калорий во время прогулок, пишет Times of India.

Учитывайте свой темп

Скорость, с которой вы идете, может существенно влиять на количество сжигаемых вами калорий. Ходьба в быстром темпе, обычно около 5–6 километров в час, увеличивает частоту сердечных сокращений и задействует больше мышц, чем ходьба в медленном темпе. Более высокая интенсивность не только сжигает больше калорий во время ходьбы, но и может повысить ваш метаболизм, что приводит к дальнейшему сжиганию калорий в течение дня. Чтобы поддерживать быстрый темп, сосредоточьтесь на естественном размахивании руками, более длинных шагах и задействовании основных мышц для поддержания осанки.

Включайте интервалы в ходьбу

Не ходите в одном и том же темпе в течение длительного времени, а разбейте ходьбу на небольшие интервалы. Интервальная тренировка подразумевает чередование периодов высокой интенсивности (например, более быстрая ходьба или ходьба в гору) и низкой интенсивности (более медленный темп или ровная местность). Это не только добавляет разнообразия в вашу тренировку, но и увеличивает сжигание калорий.

Например, попробуйте идти в умеренном темпе в течение 5 минут, затем увеличьте скорость или идите в гору в течение 1-2 минут, прежде чем вернуться к умеренному темпу. Повторяйте эти интервалы во время прогулки, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системе и увеличить общий расход калорий.

Сохраняйте осанку во время ходьбы