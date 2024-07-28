К 50 годам это случится минимум с каждой пятой женщиной. Рассказываем, что такое миома матки
Вполне „обычные“ симптомы, с которыми живут женщины (и терпят их), могут сигнализировать о заболеваниях репродуктивной системы. Можно сказать: все равно часть из них не лечатся даже после диагностики. Но, во-первых, облегчить себе жизнь все же можно с помощью различных препаратов. А во-вторых, все же есть как минимум одно заболевание, где в сложных случаях остается только один выход — это операция. Речь идет о миоме матки, пишет „Зеркало“.
Что такое миома матки и как часто она встречается
Слово „миома“ звучит загадочно, хотя на деле речь идет о доброкачественной, то есть не раковой, опухоли. Она растет, если одна клетка матки начинает активно и „неправильно“ делиться, а затем эти образовавшиеся опухолевые клетки объединяются в узел. Таких узлов может получиться сразу несколько — тогда миому называют многоузловой.
Почему появляется опухоль, точно неизвестно. Медики связывают это с „женскими“ гормонами — эстрогенами. Их уровень в организме достигает своего максимума в репродуктивном возрасте (после полового созревания и перед менопаузой) — как раз в это время обычно и диагностируются доброкачественные опухоли.
Кроме того, к появлению миомы матки можно быть генетически предрасположенной. Такая семейная история, например, у жительницы Минска Татьяны. Она рассказывала, что и у ее мамы, и у тети была та самая многоузловая миома. В итоге после рождения детей обеим родственницам женщины полностью удалили матку, чтобы исключить дальнейшее развитие опухоли.
Но далеко не каждый случай появления миомы заканчивается так. Это вообще наиболее распространенная опухоль области таза у женщин — многие даже не подозревают о том, что у них она есть. Считается, что к 50 годам как минимум каждая пятая столкнется с этим заболеванием, а как максимум — до 70% белых женщин (у темнокожих этот показатель и вовсе доходит до 80%).
Миома может появиться и не доставлять абсолютно никакого дискомфорта. У упомянутой выше Татьяны было именно так: опухоль никак ее не беспокоила, даже с менструацией не было проблем. А проблему заподозрил врач на контрольном обследовании, отправив пациентку на УЗИ просто на всякий случай.
Какие симптомы у миомы матки и в чем ее опасность
В некоторых случаях это новообразование в ткани все же начинает доставлять дискомфорт. Все зависит в том числе и от размера опухоли: она может быть совсем небольшой, как горошина, а может дорастать почти до объема грейпфрута.
Как правило, именно такие большие миомы и начинают отражаться на нормальной работе органов, расположенных рядом с ней. А иногда женщины с опухолями матки даже физически ощущают выпуклость в нижней части живота — практически как при беременности.
Среди наиболее часто встречающихся характерных симптомов миомы называют:
обильные, болезненные или слишком долгие месячные;
боль внизу живота;
боль в пояснице;
частые позывы к мочеиспусканию;
запоры;
боль или дискомфорт во время секса.
Впрочем, подобные симптомы встречаются у самых разных гинекологических состояний и заболеваний. Поэтому при подозрении на миому врач обычно направляет на УЗИ — именно оно может подтвердить или опровергнуть диагноз.
Даже если женщина не ощущает вышеперечисленных симптомов миомы, она может сильно аукнуться при беременности. С опухолью в матке она может чаще заканчиваться выкидышами, сопровождаться болями, ребенок может занять аномальное положение, а схватки — начаться преждевременно. Кроме того, растет риск послеродового кровотечения.
При этом миома матки не перетекает в рак этого органа, хотя это нередко становится у пациенток страхом номер один. По статистике же, таких случаев меньше 1%.
Можно ли как-то избежать появления опухоли
Стопроцентной гарантии, конечно же, нет. Но врачи все же обращают внимание, что миомы чаще возникают у женщин с весом выше нормы и тем более с ожирением. Объяснение простое: чем больше у нас лишних килограммов, тем выше будет подниматься уровень эстрогена.
Помимо этого, считается, что риск развития миомы меньше у женщин, которые уже рожали. „Успеть“ это сделать рекомендуется до 30 — исключительно потому, что миомы чаще диагностируются после этого возраста.
Существует ли лечение для миомы матки
Медикаментозного — нет. Хотя если миома не вызывает у женщины дискомфорт, то лечение и не нужно. В случае наличия неприятных симптомов их может снять курс гормональной терапии или подобранные гинекологом обезболивающие. А еще врачи обычно советуют пациенткам с миомой регулярно ходить на обследования, чтобы контролировать ее рост.
Если же клетки разрастаются настолько, что это уже не позволит женщине при желании забеременеть, выход для некоторых типов миом все равно есть. Можно прибегнуть к операции по эмболизации маточных артерий. Она проводится под местным наркозом: врачи как бы „перекрывают“ сосуд, который снабжает миому кровью, — без питания опухоль просто „усыхает“. Что-то похожее происходит естественным путем после менопаузы — опухоль „сдувается“ сама по себе.
Есть и более радикальные варианты: например, удаление самой миомы. Однако это не избавит от риска того, что она может вырасти снова. Впрочем, таких гарантий не дает и эмболизация (но она хотя бы малоинвазивная).
В особо сложных случаях, когда опухоль сильно растет или продолжает рецидивировать, речь может зайти об удалении всей матки. Об этом мы упоминали в начале текста — как правило, к такому способу прибегают, если у женщины уже есть дети и она не планирует рожать еще.