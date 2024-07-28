К 50 годам это случится минимум с каждой пятой женщиной. Рассказываем, что такое миома матки

Что такое миома матки и как часто она встречается

Слово „миома“ звучит загадочно, хотя на деле речь идет о доброкачественной, то есть не раковой, опухоли. Она растет, если одна клетка матки начинает активно и „неправильно“ делиться, а затем эти образовавшиеся опухолевые клетки объединяются в узел. Таких узлов может получиться сразу несколько — тогда миому называют многоузловой.

Почему появляется опухоль, точно неизвестно. Медики связывают это с „женскими“ гормонами — эстрогенами. Их уровень в организме достигает своего максимума в репродуктивном возрасте (после полового созревания и перед менопаузой) — как раз в это время обычно и диагностируются доброкачественные опухоли.

Кроме того, к появлению миомы матки можно быть генетически предрасположенной. Такая семейная история, например, у жительницы Минска Татьяны. Она рассказывала, что и у ее мамы, и у тети была та самая многоузловая миома. В итоге после рождения детей обеим родственницам женщины полностью удалили матку, чтобы исключить дальнейшее развитие опухоли.

Но далеко не каждый случай появления миомы заканчивается так. Это вообще наиболее распространенная опухоль области таза у женщин — многие даже не подозревают о том, что у них она есть. Считается, что к 50 годам как минимум каждая пятая столкнется с этим заболеванием, а как максимум — до 70% белых женщин (у темнокожих этот показатель и вовсе доходит до 80%).

Миома может появиться и не доставлять абсолютно никакого дискомфорта. У упомянутой выше Татьяны было именно так: опухоль никак ее не беспокоила, даже с менструацией не было проблем. А проблему заподозрил врач на контрольном обследовании, отправив пациентку на УЗИ просто на всякий случай.

Какие симптомы у миомы матки и в чем ее опасность

В некоторых случаях это новообразование в ткани все же начинает доставлять дискомфорт. Все зависит в том числе и от размера опухоли: она может быть совсем небольшой, как горошина, а может дорастать почти до объема грейпфрута.