Когда нет сил по утрам. Исследование выявило 4 фактора для того, чтобы хорошо высыпаться

„Чтобы затемнить спальню, пригодятся плотные или светонепроницаемые гардины. Они позаботятся о том, чтобы вам не мешали уличные фонари или дневной свет, а также такие гардины обеспечат конфиденциальность. Плотные гардины позволят даже сократить коммунальные платежи, ведь зимой они не дают теплу уходить через окно, а летом не позволяют помещению нагреться“, — пояснила Миквере.

Постельное белье также регулирует температуру. По словам Миквере, лён, хлопок и лиоцелл — дышащие материалы, которые отводят влагу и помогают поддерживать равномерную комфортную температуру в любое время года. Для тех, кто любит прохладу и шелковистую гладкую поверхность, лучший выбор — ткань из хлопка и вискозы, а для тех, кому часто бывает жарко, подойдет постельное белье, на 100% изготовленное изо льна, которое пропускает воздух и отводит тепло. Льняное постельное белье тёплое зимой и прохладное летом.

При смене времён года рекомендуется менять и одеяло, поскольку одеяло подходящей толщины обеспечит настоящий комфорт. „То же самое и с одеждой: летом мы не носим тёплую одежду, зимой не ходим в босоножках. Лучше всего выбирать одеяло, подходящее для всех сезонов — оно обеспечивает идеальный уровень тепла в любое время года“, — рекомендовала дизайнер интерьера.

„Хорошая терморегуляция начинается с правильного одеяла, которое помогает поддерживать температуру тела. Хорошее одеяло изготовлено из дышащего материала, который отводит влагу и поддерживает равномерную температуру в течение всей ночи. Важно выбрать одеяло подходящего размера, веса и формы. Насколько тёплое одеяло, зависит не только от наполнителя как такового, но и от количества наполнителя. Чем тяжелее наполнитель, тем теплее одеяло“, — пояснила руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Брита Миквере.

Ежегодное исследование IKEA „Жизнь дома“, в котором приняли участие более 1000 жителей Эстонии, выявило три ключевых элемента для лучшего ночного сна: создание нужной температуры в комнате (35%), полная темнота (26%) и любимая подушка (23%). По словам дизайнера интерьера IKEA, на самом деле помочь может внесение небольших изменений в спальне. Она поделилась идеями, как создать для себя хорошую среду для сна.

Дизайнер рекомендует ещё одно простое в реализации решение для обеспечения темноты в спальне — светонепроницаемые жалюзи. Их можно установить внутри или снаружи окна или даже на потолке. Если вы живете в съёмном доме, лучший выбор — жалюзи, которые можно установить, не сверля дырки в стенах. Чтобы сделать интерьер уютнее, помимо жалюзи на окна можно добавить шторы.

И, конечно же, во время путешествий и сна в других местах решением всегда может стать маска для сна (наглазники для сна), которая эффективно защищает от света и помогает расслабиться.

Как выбрать подушку?

Как показывает исследование IKEA „Жизнь дома“, почти треть жителей Эстонии считают любимую подушку элементом, без которого немыслим хороший сон. Однако выбор подушек настолько широк, что не всегда легко найти „свою подушку“. „Чтобы облегчить выбор, следует сначала учесть обычное своё положение для сна. Для тех, кто спит на боку или на спине, часто хорошим выбором является более высокая и жёсткая подушка. А вот тем, кто любит спать на животе, лучше выбрать подушку тоньше и мягче, потому что она будет лучше влиять на положение головы, шеи и спины“, — сказала дизайнер интерьера.

Миквере добавила, что дополнительный комфорт может обеспечить эргономичная подушка, которая изготовлена ​​из пены с эффектом памяти, поскольку она адаптируется к форме головы и шеи и помогает регулировать температуру тела. Форму подушки также можно выбрать в зависимости от позы сна. Тем, кому по ночам часто становится жарко, можно взять эргономичную подушку с двумя разными поверхностями — мягким вспененным материалом с одной стороны и охлаждающим гелем с другой.

„Наконец, есть вещи, которые могут помочь вам лучше спать, но при этом ничего не стоят — например, пожелать спокойной ночи любимому человеку. Почти пятая часть респондентов опроса заявила, что это очень важно для сладкого сна“, — сказала с улыбкой дизайнер интерьера IKEA.

Количественное исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению группы IKEA. Опрос проводился в период с мая по июнь 2023 года с помощью онлайн-панелей для каждой страны. В Эстонии было опрошено 1007 жителей.