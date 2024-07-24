Сексуальные фантазии: насколько это нормально, в чем польза и вред

О манящем и пугающем мире сексуальных фантазий ТСН рассказывает Татьяна Селезнева – психолог, гештальт-терапевт, плейбек-практик.

Сексуальные фантазии порой пугают людей мощностью переживаний. Они могут быть девиантными, в них могут содержаться элементы насилия. Фантазии наших партнеров могут порождать ревность, если в них присутствуют другие люди, и конфликты, если мы не готовы участвовать в их реализации. А все потому, что люди склонны путать воображаемые действия с реальными. В то же время исследователи в области сексуального поведения ответственно заявляют, что чаще всего сексуальные преступления совершаются людьми, лишенными воображения, а про секс с участием третьих лиц фантазируют даже убежденные моногамы.

О чем и как фантазируют люди

Первые сексуальные фантазии возникают в подростковом возрасте, в среднем в 11-12 лет. Молодые люди в возрасте 24-35 лет имеют более разнообразные фантазии, чем люди более старшего возраста. Кроме того, мужские фантазии более разнообразны, чем женские.

Согласно исследованиям, которые проводились с различной периодичностью с 1953 года, женщины в целом реже фантазируют как во время мастурбации, так и вне сексуальных действий. А во время полового акта и мужчины, и женщины фантазируют в равной степени.

Как правило, у более нонконформистских, творческих, самостоятельных, агрессивных и импульсивных женщин сексуальные фантазии более частые и разнообразные, чем у традиционно более фемининных. При этом у женщин сексуальные фантазии отличаются по своему содержанию от мужских. В них больше романтизма.