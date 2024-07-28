Пейте больше воды и оставайтесь в тени – врач советует, как лучше пережить жаркую погоду

„Если вы чувствуете, что организм начал перегреваться (появились вялость, головная боль), следует найти тенистое место, охладиться и выпить жидкости. Дайте себе не менее получаса – за это время самочувствие должно значительно улучшиться. Однако после улучшения самочувствия стоит пару часов отдохнуть, и уж точно не стоит сразу заниматься спортом или выполнять работу, требующую сильного физического напряжения. Если самочувствие не улучшается, обязательно обратитесь к врачу“.

Температура 25 градусов и выше не предвещает ничего хорошего для людей, тренирующихся с тяжелыми физическими нагрузками. По мнению доктора Мяэметс, в сильную жару лучше отказаться от интенсивных тренировок, проводить их следует в помещении или выбирать для тренировок раннее утро. „Тренировки с высокой интенсивностью в жаркую погоду дают слишком большую нагрузку на организм, в результате чего организм может перегреться. По сути, это сравнимо с лихорадкой, которую сначала нужно сбить“, – предупреждает врач.

Самое главное в жаркую погоду – пить достаточное количество жидкости. Чтобы избежать обезвоживания, рекомендуется пить жидкость постоянно и маленькими глотками. Для этого подходят вода, минеральная вода, соки, молочные продукты и т.д. „Не стоит дожидаться жажды – если вы чувствуете жажду, это уже может быть признаком обезвоживания. Алкоголь также следует употреблять с умом, а в жаркий день от него лучше вообще отказаться, так как алкоголь способствует обезвоживанию“, – говорит доктор Мяэметс.

„Если вы подозреваете тепловой удар, снимите с пострадавшего лишнюю одежду и быстро охладите его, например, с помощью холодного душа, мокрых полотенец или вентилятора. Дайте ему попить, для этого подойдут спортивный напиток или вода с солевыми таблетками, которые помогают восстановить электролитный баланс в организме. Если симптомы не проходят в течение получаса или усиливаются, немедленно вызовите скорую помощь, позвонив по телефону 112“, – говорит врач скорой помощи.

По словам заведующей центра экстренной медицины Восточно-Таллиннской центральной больницы доктора Кристины Мяэметс, справиться с летней жарой помогут осознанный выбор и профилактические меры. „Если симптомы теплового удара или теплового истощения уже проявились, важно действовать быстро и обратиться за медицинской помощью. Во многих случаях панику и обращение к врачу можно предотвратить простыми средствами“.

Никогда не оставляйте никого в одиночестве в перегревшейся машине

Особое внимание в жаркий период следует уделять детям, пожилым и людям с ослабленным здоровьем, поскольку они более уязвимы к воздействию высокой температуры. „Я призываю всех взрослых во время жары быть особенно заботливыми по отношению к своим близким и следить за тем, чтобы они пили достаточно жидкости, носили головные уборы и использовали солнцезащитные средства, а также чтобы у них была возможность оставаться в прохладе. „Никогда не оставляйте никого в разогретой на солнце машине, поскольку там температура может быстро подняться до опасного уровня“, – говорит врач скорой помощи.

Солнцезащитные средства с высоким уровнем защиты от ультрафиолетового излучения

Также следует уделять внимание защите от солнца и поиску тени в течение дня. По возможности следует избегать прямого воздействия солнца, в том числе и потому, что во время жары мы привыкаем к высокому уровню ультрафиолетового излучения, которое быстро обжигает кожу. „Ищите тенистые места или оставайтесь в прохладных помещениях“. Если вы находитесь на улице, то чтобы защититься от солнца носите легкую, светлую одежду из воздухопроницаемых материалов, а также головной убор. Обязательно пользуйтесь солнцезащитными средствами“, – советует доктор Мяэметс.

Лето увеличивает нагрузку на ЭМО

По словам доктора Мяэметс, жаркая погода сама по себе не является непосредственной причиной того, что летом в ЭМО больше работы. Самые распространенные причины обращений в летний период – это падения с электросамокатов, велосипедов, скейтбордов, роликов и других мобильных средств. Значительное увеличение числа обращений наблюдается во все летние месяцы, что, вероятно, объясняется меньшей доступностью семейных врачей и тем, что пациенты обращаются в ЭМО как к удобной услуге.

Летом в Эстонии все чаще случаются волны жары, кроме того, люди подвергаются воздействию тепловых волн во время отпусков. В этом случае при планировании летнего отпуска стоит помнить, что жару легче переносить у моря и среди зелени на природе, чем на асфальте большого города или в пустынной местности.