Доктор Мяэметс: Чаще всего несчастные случаи происходят с электросамокатами, но растет и число спортивных травм.
В центре неотложной медицины Восточно-Таллиннской центральной больницы наступление теплой погоды стало причиной по-летнему интенсивного рабочего темпа: помимо обычных бытовых и производственных травм, в больницу обращаются по поводу спортивных травм. В связи с ростом нагрузки на врачей и увеличением времени ожидания, медицинские работники призывают при занятиях спортом осознавать предел своих возможностей и всегда использовать защитное снаряжение.
По словам заведующей центра экстренной медицины Восточно-Таллиннской центральной больницы Кристины Мяэметс, именно летом за неотложной помощью обращается наибольшее количество людей. „Это главным образом связано с тем, что люди активнее занимаются спортом и хотят проводить больше времени на свежем воздухе и на солнце“, – объясняет она, добавляя, что летом люди часто не могут попасть к своему лечащему врачу или не знают, что если их врач в отпуске, то у него обязательно должен быть заместитель. Это ведет к увеличению времени ожидания в ЭМО для всех пациентов.
„Как только летом наступает теплая погода, люди чаще чем обычно получают травмы, связанные с электросамокатами, а также велосипедами и другими видами спорта. В очень жаркую погоду причинами обращений также становятся тепловой удар и солнечные ожоги. В отделение неотложной помощи люди часто попадают из-за травм, полученных во время работ в саду“, – рассказывает врач центра неотложной помощи, описывая летний рабочий день.
„В то же время именно при таких проблемах люди сами могут многое сделать для предотвращения подобных происшествий. Ношение шлема и защитного снаряжения при катании на роликовых коньках, велосипеде и скейтборде поможет предотвратить серьезные травмы в случае падения. Очень жаркая погода в мае и начале июня еще раз напомнила нам о том, как важно во время жары пить много жидкости, пользоваться солнцезащитными средствами и больше находиться в тени, особенно в часы повышенной солнечной активности“, – говорит доктор Мяэметс.
Доктор Мяэметс отмечает, что в настоящее время Центр экстренной медицины Восточно-Таллиннской центральной больницы работает с полной нагрузкой, чтобы максимально сократить время ожидания для тех, кто нуждается в помощи при серьезных несчастных случаях, но поскольку летом количество людей, нуждающихся в помощи, неизбежно выше, необходимо быть готовым к более длительному времени ожидания, чем обычно. Прежде чем обратиться в центр экстренной помощи, попробуйте связаться со своим семейным врачом по телефону или электронной почте или попросите совета по телефону семейного врача 1220.
10 советов о том, как безопасно заниматься спортом в летний период
Летом люди хотят больше времени проводить на свежем воздухе. Будь то тренировка, пребывание в летнем лагере или отдых всей семьей на природе или на игровой площадке – эти простые советы помогут вам сделать так, чтобы летний отдых неожиданно не закончился в больнице.
1. Пейте достаточно жидкости
Отдавайте предпочтение воде, поскольку она необходима организму. В жаркий летний день взрослым также подойдут минеральная вода или содержащие электролиты спортивные напитки.
2. Носите защитный шлем
Шлемы предназначены не только для любителей контактных видов спорта, они защищают от несчастных случаев с велосипедами, скутерами, скейтбордами, роликовыми коньками, ховербордами и другими средствами передвижения. Убедитесь, что шлем подходящего размера и правильно закреплен.
3. Используйте подходящее защитное снаряжение
В зависимости от вида спорта используйте дополнительную экипировку, например, при катании на роликовых коньках – защитные щитки для коленей, локтей и запястий. Убедитесь, что они подходят вам по размеру, так как в случае падения слишком большое или слишком маленькое защитное снаряжение не обеспечит достаточной защиты.
4. Защита от солнца
Находясь на открытом воздухе, пользуйтесь солнцезащитным кремом, чтобы предотвратить солнечные ожоги. В случае особенно сильного ультрафиолетового излучения наносите защитный крем через каждые два часа.
5. Осознавайте свои пределы
Знайте, что при занятиях спортом в жаркую погоду организм быстрее устает. Поэтому при занятиях спортом во время жары обязательно делайте перерывы для отдыха, чтобы избежать перегрева.
6. С детьми на игровой площадке
Прежде чем отправить детей на игровую площадку, проверьте, в порядке ли качели, карусели и другие аттракционы. Не пускайте детей на аттракционы, которые не подходят им по возрасту, ведь они могут с них упасть.
7. Безопасное плавание
Отправляясь летом с семьей купаться, отдавайте предпочтение местам, где есть спасатели. Никогда не оставляйте детей вблизи водоема без присмотра.
8. Растяжка
Каким бы видом спорта или физической активности вы ни занимались летом, обязательно делайте растяжку, разминку и охлаждайте себя до и после тренировки.
9. Знайте, когда нужно остановиться
Если во время тренировки вы почувствуете боль, ПРЕКРАТИТЕ ДВИЖЕНИЕ, отдохните и восстановитесь. Если возникла боль, которая усиливается или не проходит, обратитесь к врачу.
10. Правильная обувь
Какую надеть обувь – это очень важно, особенно летом. Не носите шлепанцы и не пытайтесь ходить босиком, если цель – активное движение и тренировка.