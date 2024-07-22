Доктор Мяэметс: Чаще всего несчастные случаи происходят с электросамокатами, но растет и число спортивных травм.

По словам заведующей центра экстренной медицины Восточно-Таллиннской центральной больницы Кристины Мяэметс, именно летом за неотложной помощью обращается наибольшее количество людей. „Это главным образом связано с тем, что люди активнее занимаются спортом и хотят проводить больше времени на свежем воздухе и на солнце“, – объясняет она, добавляя, что летом люди часто не могут попасть к своему лечащему врачу или не знают, что если их врач в отпуске, то у него обязательно должен быть заместитель. Это ведет к увеличению времени ожидания в ЭМО для всех пациентов.

„Как только летом наступает теплая погода, люди чаще чем обычно получают травмы, связанные с электросамокатами, а также велосипедами и другими видами спорта. В очень жаркую погоду причинами обращений также становятся тепловой удар и солнечные ожоги. В отделение неотложной помощи люди часто попадают из-за травм, полученных во время работ в саду“, – рассказывает врач центра неотложной помощи, описывая летний рабочий день.

„В то же время именно при таких проблемах люди сами могут многое сделать для предотвращения подобных происшествий. Ношение шлема и защитного снаряжения при катании на роликовых коньках, велосипеде и скейтборде поможет предотвратить серьезные травмы в случае падения. Очень жаркая погода в мае и начале июня еще раз напомнила нам о том, как важно во время жары пить много жидкости, пользоваться солнцезащитными средствами и больше находиться в тени, особенно в часы повышенной солнечной активности“, – говорит доктор Мяэметс.