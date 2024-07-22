Maxima инвестирует в улучшение качества обслуживания клиентов

Изменения коснулись не только планировки магазинов, но и холодильных систем, освещения и кассовых зон. В последние годы продолжает набирать обороты популярность касс самообслуживания, поэтому они всё чаще встречаются и в магазинах Maxima – около 75 % всех покупок совершается в кассах самообслуживания. Что касается освещения, то все магазины переводятся на энергоэффективные решения на основе светодиодов.

Кроме того, Maxima уделяет большое внимание развитию своего мобильного приложения, и мы с радостью отмечаем, что его использование стремительно растет. Чтобы стимулировать клиентов пользоваться приложением Maxima, мы предлагаем в нем множество специальных предложений и акций, доступных только пользователям приложения. Уже сегодня мы видим, что клиенты с удовольствием восприняли эти нововведения, ведь новшества в первую очередь служат интересам наших покупателей, которые стремятся совершать свои повседневные выгодные покупки как можно быстрее и удобнее.

Не так давно был обновлен интерьер магазина Maxima XX в Силламяэ – теперь он стал современным, более удобным для покупателей, а также значительно более экологичным.

„В обновленном магазине появилось больше свободного пространства для передвижения благодаря точно спроектированным стеллажам, витринам и прочему инвентарю – они позволяют свободно передвигаться посетителям на инвалидных креслах и с детскими колясками. Товар на полках разместили на высоте, более удобной для покупателей. Кроме того, в магазине в Силламяэ посетителей ждет более широкий выбор товаров. Maxima инвестировала в реконструкцию магазина около 210 000 евро“, – сказал директор отдела развития недвижимости и строительства Maxima Eesti Роландас Шлежас.

О том, что модернизация магазинов была хорошо воспринята покупателями, свидетельствуют и показатели товарооборота: после обновления оборот в магазине Маарду XX увеличился на 9 %, а в магазине Тондираба – на 14 %.